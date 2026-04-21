Mieszkańcy województwa śląskiego mogą spodziewać się znacznego przyspieszenia dostaw swoich przesyłek. Będzie to możliwe za sprawą planowanej przez DHL Express budowy nowoczesnego obiektu przeładunkowego na terenie portu lotniczego w Pyrzowicach. Ta strategiczna inwestycja przyniesie korzyści zarówno prywatnym odbiorcom, jak i przedsiębiorstwom, w tym zwłaszcza podmiotom zajmującym się handlem międzynarodowym.

DHL Express inwestuje w woj. śląskim. Szybsze dostawy przesyłek

Nowoczesny obiekt zlokalizowany będzie tuż przy płycie postojowej dla samolotów, co diametralnie usprawni proces ekspedycji ładunków. Przedsięwzięcie, realizowane w kooperacji z Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym, stanowi odpowiedź na rosnący popyt na błyskawiczne rozwiązania logistyczne na terenie tak silnie uprzemysłowionego obszaru. Rozpoczęcie prac budowlanych przewidziano na okres 2027–2028, natomiast pełne zdolności operacyjne terminal osiągnie w 2029 roku.

Dzięki wdrożeniu tej inwestycji, społeczność lokalna odczuje wymierne korzyści w postaci skróconego czasu oczekiwania na zamówienia oraz lepszej dostępności usług transportowych. Obiekt zostanie zaopatrzony w zaawansowane linie sortujące, których przepustowość pozwoli na przetworzenie nawet 6 tysięcy przesyłek w ciągu zaledwie jednej godziny.

Nowy terminal cargo pozwoli nam jeszcze lepiej odpowiadać na oczekiwania i potrzeby klientów, szczególnie w zakresie szybkich przesyłek i obsługi firm eksportowych – podkreśla Tomasz Buraś.

Nowy terminal cargo przy Katowice Airport napędzi śląską gospodarkę

Planowane przedsięwzięcie odegra kluczową rolę w rozwoju regionalnej ekonomii. Rozbudowa infrastruktury towarowej wygeneruje dodatkowe miejsca zatrudnienia, umacniając zarazem status województwa jako istotnego węzła logistycznego na mapie Europy Środkowo-Wschodniej.

Rozwój infrastruktury cargo to realna wartość dla regionu – zarówno w kontekście gospodarki, jak i rynku pracy – zaznacza Artur Tomasik.

Obecnie port lotniczy w Katowicach dominuje w sektorze przewozów towarowych wśród polskich lotnisk regionalnych, a realizacja tego projektu dodatkowo ugruntuje jego pozycję.

Przyszły terminal obejmie w przybliżeniu 4,5 tysiąca metrów kwadratowych przestrzeni magazynowej oraz strefę administracyjną. W projekcie uwzględniono liczne doki załadunkowe dedykowane flocie ciężarowej i kurierskiej, co przełoży się na zwiększoną efektywność działań. Warto zaznaczyć, że obiekt powstanie z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, wpisując się w proekologiczną strategię GoGreen poprzez redukcję śladu węglowego i implementację technologii oszczędzających energię.

Dla mieszkańców i przedsiębiorców ze Śląska oznacza to konkretne benefity: szybszą realizację dostaw, bardziej wydajny łańcuch dostaw oraz wyższą jakość obsługi logistycznej.

Podpisanie porozumienia Katowice Airport z DHL Express Polska: