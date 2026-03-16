Ogień w tyskim wieżowcu. Pożar doszczętnie zniszczył mieszkanie rodziny

Martyna Urban
2026-03-16 6:30

W jednym z budynków wielorodzinnych w Tychach doszło do groźnego pożaru mieszkania. Na miejsce skierowano cztery zastępy straży pożarnej. Ogień objął lokal znajdujący się na pierwszym piętrze. Choć sytuacja była poważna, nikt nie odniósł obrażeń. Spalone mieszkanie nie nadaje się jednak do dalszego użytkowania.

Autor: Tomasz Pestka photography

Zgłoszenie o pożarze strażacy otrzymali w niedzielę, 15 marca o godzinie 19:52. Do zdarzenia doszło w budynku wielorodzinnym przy ulicy Uczniowskiej w Tychach. Na miejsce natychmiast skierowano cztery zastępy straży pożarnej.

Po przybyciu służb ratowniczych okazało się, że ogień jest już w pełni rozwinięty. Płonęło mieszkanie znajdujące się na pierwszym piętrze budynku. Strażacy szybko przystąpili do działań gaśniczych, koncentrując się na opanowaniu ognia oraz zabezpieczeniu pozostałych części budynku przed rozprzestrzenieniem się pożaru.

Po ugaszeniu ognia ratownicy rozpoczęli prace porządkowe w zniszczonym lokalu. Usuwano spalone elementy wyposażenia oraz dokładnie oddymiono i przewietrzono pomieszczenia. Dodatkowo przeprowadzono pomiary stężenia tlenku węgla oraz innych niebezpiecznych gazów pożarowych, aby upewnić się, że w budynku nie ma zagrożenia dla mieszkańców.

Polecany artykuł:

Nocny dramat w Tychach. Mężczyzna zabarykadowany na dachu. Póżniej zaatakował p…

Poszkodowana rodzina otrzyma pomoc

Mimo szybkiej reakcji służb mieszkanie zostało poważnie zniszczone przez ogień i nie nadaje się do dalszego zamieszkania. Poszkodowana rodzina otrzymała jednak natychmiastową pomoc.

Jak poinformował w mediach społecznościowych prezydent Tychów, Maciej Gramatyka, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnił jej tymczasowe schronienie w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Służby miejskie pozostają również w kontakcie z rodziną i deklarują dalsze wsparcie.

W wyniku zdarzenia nikt nie został ranny. Na miejscu pracował zespół ratownictwa medycznego, który przebadał cztery osoby, w tym trzech mieszkańców lokalu objętego pożarem. Na szczęście żadna z nich nie wymagała hospitalizacji i po badaniach mogły pozostać na miejscu.

Akcja strażaków zakończyła się tuż przed godziną 22:00. Okoliczności oraz dokładne przyczyny powstania pożaru będą teraz wyjaśniać policjanci z Tychów.

