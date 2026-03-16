Pożar w tyskim wieżowcu. Ewakuowano mieszkańców

Zgłoszenie o pożarze strażacy otrzymali w niedzielę, 15 marca o godzinie 19:52. Do zdarzenia doszło w budynku wielorodzinnym przy ulicy Uczniowskiej w Tychach. Na miejsce natychmiast skierowano cztery zastępy straży pożarnej.

Po przybyciu służb ratowniczych okazało się, że ogień jest już w pełni rozwinięty. Płonęło mieszkanie znajdujące się na pierwszym piętrze budynku. Strażacy szybko przystąpili do działań gaśniczych, koncentrując się na opanowaniu ognia oraz zabezpieczeniu pozostałych części budynku przed rozprzestrzenieniem się pożaru.

Po ugaszeniu ognia ratownicy rozpoczęli prace porządkowe w zniszczonym lokalu. Usuwano spalone elementy wyposażenia oraz dokładnie oddymiono i przewietrzono pomieszczenia. Dodatkowo przeprowadzono pomiary stężenia tlenku węgla oraz innych niebezpiecznych gazów pożarowych, aby upewnić się, że w budynku nie ma zagrożenia dla mieszkańców.

Poszkodowana rodzina otrzyma pomoc

Mimo szybkiej reakcji służb mieszkanie zostało poważnie zniszczone przez ogień i nie nadaje się do dalszego zamieszkania. Poszkodowana rodzina otrzymała jednak natychmiastową pomoc.

Jak poinformował w mediach społecznościowych prezydent Tychów, Maciej Gramatyka, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnił jej tymczasowe schronienie w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Służby miejskie pozostają również w kontakcie z rodziną i deklarują dalsze wsparcie.

W wyniku zdarzenia nikt nie został ranny. Na miejscu pracował zespół ratownictwa medycznego, który przebadał cztery osoby, w tym trzech mieszkańców lokalu objętego pożarem. Na szczęście żadna z nich nie wymagała hospitalizacji i po badaniach mogły pozostać na miejscu.

Akcja strażaków zakończyła się tuż przed godziną 22:00. Okoliczności oraz dokładne przyczyny powstania pożaru będą teraz wyjaśniać policjanci z Tychów.

Pożar wieżowca w Bielsku-Białej: