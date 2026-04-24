O krok od katastrofy! Airbus awaryjnie lądował w Katowicach-Pyrzowicach

Niespodziewane spotkanie z burzą

Do zdarzenia doszło w trakcie jednego z rejsów, już po starcie. Załoga Airbusa A320, próbując ominąć aktywny front burzowy, niespodziewanie znalazła się w strefie intensywnych opadów gradu, określanych w lotnictwie jako tzw. „hail strike”. W takiej sytuacji piloci podjęli decyzję o natychmiastowym przerwaniu lotu i skierowaniu maszyny na najbliższe bezpieczne lotnisko.

Wybór padł na Katowice-Pyrzowice, gdzie samolot bezpiecznie wylądował. Choć pasażerowie nie odnieśli obrażeń, już wstępne oględziny wskazywały, że maszyna została poważnie uszkodzona.

Lądowanie pierwszego samolotu w Radomiu

Skala zniszczeń po uderzeniu gradu

Po lądowaniu przeprowadzono szczegółową inspekcję techniczną. Jak informują specjaliści firmy LS Technics, uszkodzenia objęły przede wszystkim przednią część kadłuba oraz krawędzie natarcia skrzydeł i stateczników. To newralgiczne elementy konstrukcji, które mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa lotu.

Eksperci podkreślają, że grad może w ciągu zaledwie kilku sekund doprowadzić do poważnych uszkodzeń strukturalnych. Naprawa takich szkód wymaga zaawansowanych prac — od szczegółowych przeglądów, przez naprawy elementów metalowych i kompozytowych, aż po dokładną weryfikację systemów pokładowych.

Maszyna znajduje się obecnie w trakcie naprawy, a jej powrót do służby będzie możliwy dopiero po pełnym przywróceniu sprawności technicznej.

Coraz większe zagrożenie w powietrzu

Specjaliści zwracają uwagę, że podobne sytuacje mogą zdarzać się coraz częściej. W Europie obserwuje się wzrost liczby intensywnych burz konwekcyjnych, które zwiększają ryzyko występowania gradu na trasach lotniczych. Zjawiska te są szczególnie niebezpieczne, ponieważ bywają trudne do wykrycia — zwłaszcza gdy pokładowe systemy radarowe działają z ograniczoną skutecznością.

Firma LS Technics podkreśla, że naprawa tego typu uszkodzeń to zadanie wymagające doświadczenia, precyzji i odpowiedzialności. To właśnie praca zespołów technicznych decyduje o tym, czy samolot będzie mógł bezpiecznie wrócić do eksploatacji.

