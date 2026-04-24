O krok od katastrofy! Airbus awaryjnie lądował w Katowicach-Pyrzowicach

Niespodziewane spotkanie z burzą
Do zdarzenia doszło w trakcie jednego z rejsów, już po starcie. Załoga Airbusa A320, próbując ominąć aktywny front burzowy, niespodziewanie znalazła się w strefie intensywnych opadów gradu, określanych w lotnictwie jako tzw. „hail strike”. W takiej sytuacji piloci podjęli decyzję o natychmiastowym przerwaniu lotu i skierowaniu maszyny na najbliższe bezpieczne lotnisko.
Wybór padł na Katowice-Pyrzowice, gdzie samolot bezpiecznie wylądował. Choć pasażerowie nie odnieśli obrażeń, już wstępne oględziny wskazywały, że maszyna została poważnie uszkodzona.
Skala zniszczeń po uderzeniu gradu
Po lądowaniu przeprowadzono szczegółową inspekcję techniczną. Jak informują specjaliści firmy LS Technics, uszkodzenia objęły przede wszystkim przednią część kadłuba oraz krawędzie natarcia skrzydeł i stateczników. To newralgiczne elementy konstrukcji, które mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa lotu.
Eksperci podkreślają, że grad może w ciągu zaledwie kilku sekund doprowadzić do poważnych uszkodzeń strukturalnych. Naprawa takich szkód wymaga zaawansowanych prac — od szczegółowych przeglądów, przez naprawy elementów metalowych i kompozytowych, aż po dokładną weryfikację systemów pokładowych.
Maszyna znajduje się obecnie w trakcie naprawy, a jej powrót do służby będzie możliwy dopiero po pełnym przywróceniu sprawności technicznej.
Coraz większe zagrożenie w powietrzu
Specjaliści zwracają uwagę, że podobne sytuacje mogą zdarzać się coraz częściej. W Europie obserwuje się wzrost liczby intensywnych burz konwekcyjnych, które zwiększają ryzyko występowania gradu na trasach lotniczych. Zjawiska te są szczególnie niebezpieczne, ponieważ bywają trudne do wykrycia — zwłaszcza gdy pokładowe systemy radarowe działają z ograniczoną skutecznością.
Firma LS Technics podkreśla, że naprawa tego typu uszkodzeń to zadanie wymagające doświadczenia, precyzji i odpowiedzialności. To właśnie praca zespołów technicznych decyduje o tym, czy samolot będzie mógł bezpiecznie wrócić do eksploatacji.
