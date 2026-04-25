Znana jest data i miejsce pogrzebu Łukasza Litewki. Poseł spocznie na historycznym cmentarzu

Adrian Teliszewski
2026-04-25 20:51

Łukasz Litewka, ceniony polityk i działacz społeczny, zostanie pochowany w Sosnowcu na tej samej nekropolii co Edward Gierek. Uroczystości pogrzebowe zaplanowano na najbliższą środę i będą miały charakter państwowy. Znamy szczegóły ostatniego pożegnania posła.

Łukasz Litewka zginął w tragicznym wypadku w Dąbrowie Górniczej Morze zniczy w miejscu wypadku posła Łukasza Litewki Łukasz Litewka zginął w tragicznym wypadku w Dąbrowie Górniczej Konferencja prasowa prokuratury ws. wypadku, w którym dzień wcześniej zginął poseł Lewicy Łukasz Litewka
Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński oficjalnie przekazał informacje dotyczące miejsca pochówku Łukasza Litewki. Zmarły polityk spocznie na cmentarzu zlokalizowanym przy ulicy Zuzanny w Sosnowcu. To dokładnie ta sama nekropolia, na której znajduje się grób Edwarda Gierka. Zgodnie z ustaleniami "Super Expressu", ostatnie pożegnanie zaplanowano na środę, 29 kwietnia. Nabożeństwo żałobne rozpocznie się o godzinie 13:30 w najstarszej świątyni w mieście, czyli kościele św. Joachima w dzielnicy Zagórze.

W trakcie mszy przewidziano oficjalne przemówienia, a przebieg wydarzeń w kościele będzie relacjonowany na żywo. Dzięki ogólnodostępnej transmisji zmarłego posła pożegna znacznie większa liczba osób. Następnie żałobnicy przejdą na cmentarz, jednak ta część ceremonii odbędzie się już w ściśle prywatnym gronie. W samym pochówku wezmą udział wyłącznie członkowie rodziny, najbliżsi przyjaciele oraz sprawdzeni współpracownicy zmarłego działacza.

Śledztwo po śmierci Łukasza Litewki. Prokuratura wyjaśnia zagadkę tablic rejest…

Państwowy charakter pogrzebu Łukasza Litewki. Rodzina podjęła ważną decyzję

Ostatnie pożegnanie zmarłego posła zyskało status uroczystości państwowej. W nabożeństwie wezmą udział najważniejsi przedstawiciele władz centralnych i lokalnego samorządowych, a także oficjalne delegacje z różnych instytucji państwowych. Nadanie takiego charakteru ceremonii stanowi wyraźny dowód uznania dla zasług Łukasza Litewki w polskim życiu politycznym oraz społecznym. Bliscy zmarłego podjęli decyzję, że uroczystości na cmentarzu będą miały charakter prywatny.

Grób Gierka a 113. rocznicę jego urodzin
Sprawca śmiertelnego wypadku, w którym zginął Łukasz Litewka doprowadzony do prokuratury i sądu
