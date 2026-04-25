Znana jest data i miejsce pogrzebu Łukasza Litewki. Poseł spocznie na historycznym cmentarzu

Ostatnie pożegnanie Łukasza Litewki. Uroczystości odbędą się w Sosnowcu

Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński oficjalnie przekazał informacje dotyczące miejsca pochówku Łukasza Litewki. Zmarły polityk spocznie na cmentarzu zlokalizowanym przy ulicy Zuzanny w Sosnowcu. To dokładnie ta sama nekropolia, na której znajduje się grób Edwarda Gierka. Zgodnie z ustaleniami "Super Expressu", ostatnie pożegnanie zaplanowano na środę, 29 kwietnia. Nabożeństwo żałobne rozpocznie się o godzinie 13:30 w najstarszej świątyni w mieście, czyli kościele św. Joachima w dzielnicy Zagórze.

W trakcie mszy przewidziano oficjalne przemówienia, a przebieg wydarzeń w kościele będzie relacjonowany na żywo. Dzięki ogólnodostępnej transmisji zmarłego posła pożegna znacznie większa liczba osób. Następnie żałobnicy przejdą na cmentarz, jednak ta część ceremonii odbędzie się już w ściśle prywatnym gronie. W samym pochówku wezmą udział wyłącznie członkowie rodziny, najbliżsi przyjaciele oraz sprawdzeni współpracownicy zmarłego działacza.

Państwowy charakter pogrzebu Łukasza Litewki. Rodzina podjęła ważną decyzję

Ostatnie pożegnanie zmarłego posła zyskało status uroczystości państwowej. W nabożeństwie wezmą udział najważniejsi przedstawiciele władz centralnych i lokalnego samorządowych, a także oficjalne delegacje z różnych instytucji państwowych. Nadanie takiego charakteru ceremonii stanowi wyraźny dowód uznania dla zasług Łukasza Litewki w polskim życiu politycznym oraz społecznym. Bliscy zmarłego podjęli decyzję, że uroczystości na cmentarzu będą miały charakter prywatny.

