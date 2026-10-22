Inwestycja Grupy Elemental w Zawierciu. Powstanie nowa huta miedzi

Zawiercie wkrótce zyska miano jednego z najbardziej kluczowych ośrodków na przemysłowej mapie całego kraju. Przedstawiciele Grupy Elemental prowadzą zaawansowane przygotowania do startu inwestycji o nazwie Polvolt, czyli ogromnego kompleksu skupionego na wydobywaniu wartościowych materiałów ze starych baterii i różnego rodzaju elektrośmieci. Koncepcja inwestora zakłada postawienie na tym terenie dwóch potężnych obiektów: wielkiej huty miedzi oraz specjalistycznej rafinerii przeznaczonej do obróbki czarnej masy bateryjnej.

Eksperci szacują, że zrealizowanie całego tego przedsięwzięcia pochłonie kwotę oscylującą w granicach trzech miliardów złotych. Obecnie trwają intensywne prace nad stworzeniem kompletnej dokumentacji technicznej, załatwianiem niezbędnych formalności administracyjnych, a także prowadzeniem zakulisowych negocjacji z potencjalnymi kooperantami biznesowymi i dostawcami innowacyjnych technologii.

To przedsięwzięcie stanowi kolejny, bardzo ważny krok w rozbudowie wielkiej strefy przemysłowej należącej do firmy Elemental w tym regionie. Pierwsza fabryka tego inwestora funkcjonuje tam nieprzerwanie od początku 2024 roku, zajmując się profesjonalnym i bezpiecznym odzyskiwaniem cennych metali z akumulatorów oraz zużytych samochodowych katalizatorów.

Odzysk złota i palladu z elektrośmieci. Przyszła produkcja w zakładach Polvolt

Zaprojektowana huta będzie odpowiedzialna przede wszystkim za dogłębne przetwarzanie niepotrzebnych płytek elektronicznych, starych części komputerowych oraz innych odpadów bogatych w metale. Dzięki nowoczesnym procesom, z wyrzucanych powszechnie na śmietnik materiałów, specjaliści wydobędą niezwykle rzadkie i pożądane surowce, takie jak czysta miedź, złoto, srebro czy drogocenny pallad.

Drugi z planowanych segmentów tej wielkiej fabryki skupi się niemal wyłącznie na dokładnym procesowaniu tak zwanej czarnej masy, będącej bezpośrednim efektem recyklingu starych baterii litowo-jonowych. Wspomniana substancja kryje w sobie potężne ilości litu, niklu oraz kobaltu, czyli pierwiastków absolutnie niezbędnych do tworzenia nowoczesnych i pojemnych akumulatorów.

Wyselekcjonowane w ten sposób materiały zostaną błyskawicznie skierowane z powrotem do światowego przemysłu, zasilając między innymi produkcję elektroniki użytkowej, systemów energetycznych czy branżę motoryzacyjną. Budowa tego zakładu ma więc kolosalne znaczenie nie tylko dla samego województwa śląskiego, ale również dla stabilności całego europejskiego łańcucha dostaw krytycznych surowców.

Rozmach produkcyjny nowej fabryki pokryje roczne zapotrzebowanie na materiały niezbędne do stworzenia aż pół miliona aut elektrycznych. Przedstawiciele firmy wyraźnie podkreślają, że nie zamierzają budować gotowych pojazdów ani baterii, a jedynie dostarczać czyste komponenty do ich dalszej, masowej produkcji w innych fabrykach.

Miliardowe wsparcie dla projektu Polvolt. Ogromne dofinansowanie inwestycji

Ten niezwykle ambitny projekt o nazwie Polvolt zapewnił sobie już gigantyczny zastrzyk gotówki ze źródeł zewnętrznych. Dzięki udziałowi w rządowym programie TCTF, spółka otrzymała dotację w wysokości 1,038 miliarda złotych, natomiast dodatkowe 151 milionów euro ma ostatecznie spłynąć prosto z unijnego Funduszu Innowacji.

Pomimo zagwarantowania sobie tak potężnych środków, główny inwestor wciąż aktywnie poszukuje ostatecznego modelu sfinansowania całości tego gigantycznego przedsięwzięcia. Obecnie trwają rozmowy z branżowymi partnerami oraz próby pozyskania atrakcyjnego finansowania dłużnego, a cały projekt jest wnikliwie analizowany przez ekspertów Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Założony przez specjalistów harmonogram robót przewiduje, że ciężki sprzęt wjedzie na plac budowy huty miedzi na przełomie 2027 i 2028 roku. Zgodnie z tymi optymistycznymi wyliczeniami, w pełni funkcjonalna instalacja przemysłowa powinna rozpocząć swoje regularne działanie dokładnie w 2030 roku.

Nieco inaczej wygląda obecnie sytuacja w kontekście przygotowań do budowy innowacyjnej rafinerii czarnej masy, które są na zupełnie innym etapie. Wstępne plany zakładają rozpoczęcie prac konstrukcyjnych w 2029 roku, jednak dokładna data otwarcia jest ściśle uzależniona od wyboru konkretnej technologii oraz finalnych porozumień z inwestorami.

Otwarcie Bramy Jury w Zawierciu:

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Nowe miejsca pracy w Zawierciu. Elemental rozwija tereny przemysłowe

Aktualnie Grupa Elemental zarządza w granicach Zawiercia ogromnym terenem inwestycyjnym, którego łączna powierzchnia wynosi aż 52 hektary. Działający już teraz zakład recyklingowy oraz rozległa farma paneli fotowoltaicznych zajmują około 20 hektarów, pozostawiając aż 32 hektary wolnej przestrzeni pod zaplanowaną, potężną rozbudowę całego kompleksu.

W dotychczas uruchomionej części fabryki stałe zatrudnienie znalazło już około 150 wykwalifikowanych pracowników. Jak jasno deklarują władze spółki, po pełnym wdrożeniu projektu Polvolt, liczba osób pracujących na terenie tego nowoczesnego zakładu ma wzrosnąć do ponad 250 przed upływem 2030 roku.

Z perspektywy lokalnej społeczności Zawiercia, budowa fabryki to znakomita okazja do błyskawicznego rozwoju sektora przemysłowego i wygenerowania stabilnych miejsc pracy. Równocześnie realizacja tego planu drastycznie zwiększy polskie możliwości odzyskiwania metali rzadkich, które są dziś fundamentem dla rosnącej branży aut na prąd oraz zielonej energetyki.

Kluczowe decyzje przed inwestorem. Harmonogram budowy zakładu

Projekt budowy nowoczesnej huty miedzi pomyślnie przeszedł już procedurę i otrzymał prawomocną decyzję środowiskową, jednak przed inwestorem wciąż długa droga. Precyzyjny terminarz kolejnych działań będzie zależał głównie od sprawności w pozyskiwaniu kapitału, negocjacji z kluczowymi partnerami oraz domknięcia wszystkich żmudnych formalności urzędowych.

Jeżeli wszystkie założone cele zostaną pomyślnie zrealizowane, już w 2030 roku na terenie Zawiercia zacznie funkcjonować potężny obiekt przemysłowy zajmujący się masowym odzyskiwaniem cennych metali ze starych sprzętów elektronicznych.