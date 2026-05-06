Śmierć Łukasza Litewki. Skąd wzięły się pieniądze na kaucję?

Okoliczności śmiertelnego potrącenia parlamentarzysty niezmiennie elektryzują opinię publiczną na terenie całego kraju. Mężczyzna podejrzewany o doprowadzenie do tej drogowej tragedii otrzymał specjalną asystę policji, a organy ścigania oficjalnie poinformowały, że środki finansowe niezbędne do jego zwolnienia wyłożyła najbliższa rodzina.

– To były osoby dla niego najbliższe – przekazał w rozmowie z „Super Expressem” Bartosz Kilian, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowiec, odnosząc się do źródła wpłaty poręczenia majątkowego.

Warto przypomnieć, że 57-latek opuścił mury aresztu 28 kwietnia 2026 roku po uregulowaniu 40 tysięcy złotych poręczenia. Decyzja wymiaru sprawiedliwości o wypuszczeniu podejrzanego na wolność spotkała się ze sprzeciwem prokuratury, która natychmiast zareagowała złożeniem oficjalnego zażalenia i do teraz oczekuje na jego ostateczne rozpatrzenie przez odpowiednie instancje.

Kierowca pod nadzorem po tragicznym wypadku w Dąbrowie Górniczej

Jak przekazują przedstawiciele śląskiej prokuratury, 57-letni uczestnik zderzenia znajduje się obecnie pod ścisłą obserwacją mundurowych. Głównym powodem zastosowania tego typu środków bezpieczeństwa jest potężna fala internetowego hejtu oraz dezinformacji, która według ostrożnych ocen śledczych mogłaby doprowadzić do niebezpiecznej eskalacji przemocy i fizycznych ataków na uczestnika postępowania.

– Dotychczas nie stwierdziliśmy takich incydentów, które polegałyby na bezpośrednim zagrożeniu dla podejrzanego czy jego osób najbliższych – zaznaczył rzecznik prokuratury.

Równocześnie organy ścigania głośno wyrażają nadzieję, że tak radykalnie wdrożone procedury operacyjne ostatecznie zniechęcą potencjalnych agresorów do jakichkolwiek samosądów. Jak tłumaczy prokurator Bartosz Kilian, samo publiczne ujawnienie informacji o specjalnym nadzorze powinno ostudzić zapał osób planujących niekontrolowane akcje odwetowe. W tym samym czasie kryminalni bardzo skrupulatnie badają zabezpieczone dowody, w tym szczegółowe logowania z przekaźników BTS, zapisy pobliskich kamer oraz telefony komórkowe należące do uczestników tragicznego zderzenia na drodze.

– Policjanci konsekwentnie przeglądają te dane. Czekamy na wyniki zestawienia materiału wideo z danymi cyfrowymi, które pozwolą odtworzyć dokładny przebieg zdarzenia – poinformował prokurator.

Powołani do sprawy eksperci drobiazgowo weryfikują również sensacyjne internetowe doniesienia, w tym teorie precyzujące tor jazdy cyklisty oraz zachowanie prowadzącego samochód osobowy marki mitsubishi. Prokuratura kategorycznie odcina się od wielu krążących w sieci hipotez, wprost informując społeczeństwo, że nie mają one żadnego merytorycznego poparcia w zebranym przez funkcjonariuszy materiale dowodowym.

Niesłabnące emocje po śmierci posła Litewki

Koszmarny wypadek z Dąbrowy Górniczej cały czas znajduje się w centrum ogromnego zainteresowania polskiego społeczeństwa. Z każdym kolejnym, oszczędnym komunikatem służb lawinowo mnożą się domysły, a opinia publiczna pragnie natychmiastowego wyjaśnienia absolutnie wszystkich zagadek związanych z tą wyjątkowo bolesną stratą.

Mimo wywieranej na organach presji, pracujący przy sprawie funkcjonariusze apelują o zachowanie powściągliwości. Dla pomyślnego zakończenia sprawy krytyczne jest teraz rzetelne i bardzo ostrożne zrekonstruowanie przebiegu wypadku, co musi odbywać się w kompletnej izolacji od wirtualnego szumu i domysłów kreowanych przez anonimowych użytkowników internetu.