Nowy zawodnik w Tauron GTK Gliwice!

TAURON GTK Gliwice ogłosił zakontraktowanie Bena Schwiegera, który będzie reprezentował klub w sezonie 2026/2027. Mierzący 203 centymetry wzrostu Amerykanin może występować zarówno na pozycji niskiego, jak i silnego skrzydłowego. Dla zawodnika z Aurora w stanie Illinois będzie to pierwszy profesjonalny kontrakt poza USA.

Schwieger rozpoczął swoją karierę akademicką w Loyola University Chicago. W sezonie 2022/2023 wystąpił w 30 spotkaniach, zdobywając średnio 9,2 punktu oraz 3,8 zbiórki na mecz. Dobra postawa zaowocowała wyborem do All-Atlantic 10 Rookie Team, wyróżniającego najlepszych debiutantów konferencji.

W 2024 roku przeniósł się do University of Northern Iowa, gdzie szybko stał się ważnym ogniwem drużyny Panthers. W sezonie 2024/2025 notował średnio 9,9 punktu, 5,2 zbiórki i 1,7 asysty, trafiając blisko połowę rzutów z gry oraz ponad 36 procent prób zza łuku. W ostatnim sezonie akademickim utrzymał wysoką formę, kończąc rozgrywki ze średnimi 9,6 punktu, 4,6 zbiórki i 1,8 asysty na mecz.

Kim jest Ben Schwieger?

Jednym z największych sukcesów Schwiegera był triumf z Northern Iowa w turnieju Missouri Valley Conference. Panthers zapisali się w historii jako najniżej rozstawiony zespół, który wygrał rozgrywki konferencyjne, a sam skrzydłowy zdobył 18 punktów w meczu finałowym. Zwycięstwo zapewniło drużynie awans do turnieju NCAA po raz pierwszy od dziesięciu lat.

Nowy zawodnik GTK to koszykarz ceniony za wszechstronność i boiskową inteligencję. Może grać na kilku pozycjach, skutecznie bronić i rozciągać grę dzięki pewnemu rzutowi z dystansu. Cztery lata spędzone w NCAA pozwoliły mu zdobyć cenne doświadczenie, a wcześniejsze starty w zawodach lekkoatletycznych przełożyły się na bardzo dobre przygotowanie motoryczne.

W Gliwicach liczą, że Schwieger szybko odnajdzie się w systemie trenera Nebojšy Vidicia i będzie ważnym elementem zespołu walczącego o jak najlepszy wynik w sezonie 2026/2027.

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