Pożar bloku w Katowicach. Strażacy znaleźli w mieszkaniu ciało 72-letniej kobiety

• Tragiczny bilans pożaru w Katowicach, gdzie w objętym ogniem lokalu znaleziono ciało 72-letniej seniorki.

• Przy ulicy Wodospady pracowali ratownicy oraz policjanci, a dokładne przyczyny tragedii ustala prokurator z pomocą biegłego.

• Śledczy sprawdzają, czy zgon kobiety był wynikiem nieszczęśliwego wypadku, czy też celowego podpalenia.

W poniedziałkowy wieczór w stolicy województwa śląskiego rozegrał się dramat. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie wydanym przez Komendę Miejską Policji w Katowicach: „Wieczorem do dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Katowicach wpłynęło zgłoszenie dotyczące pożaru budynku mieszkalnego przy ul. Wodospady. Na miejsce skierowano służby ratunkowe, w tym policyjne patrole”.

Tragiczny pożar w Katowicach. Odnaleziono zwłoki 72-letniej kobiety

Podczas prowadzenia działań gaśniczych strażacy dokonali makabrycznego odkrycia, odnajdując w jednym z lokali ciało 72-letniej mieszkanki. Przedstawiciele służb mundurowych precyzują w komunikacie: „Po zakończeniu akcji gaśniczej funkcjonariusze, pod nadzorem prokuratora i w obecności biegłego z zakresu pożarnictwa, prowadzili na miejscu szczegółowe czynności procesowe”.

Śledztwo po pożarze przy ul. Wodospady. Prokurator bada przyczyny

W tej chwili źródło pojawienia się ognia pozostaje nieznane. Prowadzący postępowanie funkcjonariusze zweryfikują, czy przyczyną tragedii było celowe podpalenie, czy też nieszczęśliwy wypadek. Śledztwo wykaże również dokładne okoliczności śmierci 72-letniej seniorki.