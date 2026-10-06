Matka z Rybnika przejrzała telefon 13-latki i wezwała policję

Dziennikarze Radia 90 jako pierwsi donieśli o szczegółach interwencji zapoczątkowanej przez czujną mieszkankę Rybnika. Kobieta postanowiła sprawdzić urządzenie mobilne swojej 13-letniej córki i wtedy odkryła niepokojącą wymianę wiadomości z dużo starszym od niej 34-latkiem.

Przeanalizowanie zapisu czatu jasno wskazywało na bezpośrednie próby zorganizowania schadzki przez dorosłego rozmówcę. Opiekunka nastolatki zachowała zimną krew i od razu przekazała sprawę organom ścigania w celu ochrony dziecka.

Mundurowi potraktowali zgłoszenie priorytetowo i błyskawicznie przystąpili do działania. Ścisłe współdziałanie ze zgłaszającą pozwoliło skutecznie zapobiec fizycznemu kontaktowi podejrzanego ze zmanipulowaną małoletnią.

Akcja ujęcia sprawcy miała miejsce w minioną niedzielę. Aspirant sztabowa Małgorzata Koniarska z wodzisławskiej komendy potwierdziła, że w ręce detektywów wpadł 34-latek zamieszkujący teren powiatu rybnickiego.

Podejrzany wykorzystywał komunikatory internetowe do nawiązywania relacji z młodą Rybniczanką. Śledczy ustalili, że dorosły nakłaniał trzynastolatkę do podjęcia określonych zachowań o podtekście intymnym.

Największą przytomnością umysłu wykazała się w tej historii sama rodzicielka. Po przeczytaniu konwersacji odpisała rozmówcy i wyznaczyła mu miejsce widzenia na terenie pobliskiego Radlina. Pozwoliło to operacyjnym przygotować zasadzkę i bezpiecznie ująć mężczyznę

Apel wodzisławskiej policji po zatrzymaniu 34-latka z Rybnika

Przedstawiciele komendy w Wodzisławiu Śląskim przypominają o konieczności stałego monitorowania wirtualnej aktywności najmłodszych. Rodzice powinni dokładnie wiedzieć o wszystkich cyfrowych znajomościach nawiązywanych przez ich pociechy.

– Sprawdzajmy telefon swojego dziecka – apeluje asp. szt. Małgorzata Koniarska.

Opisywane wydarzenia stanowią dowód na skuteczność nadzoru rodzicielskiego nad urządzeniami elektronicznymi. Przejrzenie komunikatora dało szansę na zablokowanie groźnych zamiarów dorosłego na etapie wirtualnym i uchronienie ofiary przed realnym kontaktem.

Funkcjonariusze ostrzegają przed internetowymi oszustami potrafiącymi doskonale maskować swoje faktyczne cele oraz wiek. Kluczem do bezpieczeństwa pozostaje regularna edukacja małoletnich w zakresie cyfrowych pułapek i natychmiastowe zgłaszanie służbom wszelkich podejrzanych zachowań.

Informacje o policyjnych interwencjach w Rybniku oraz Radlinie regularnie obiegają media. Służby stale prowadzą pościgi i zatrzymania podejrzanych osób przemieszczających się na terenie obu połączonych miast.

Zatrzymany 34-latek stanie przed prokuratorem w Wodzisławiu Śląskim

Podejrzany mężczyzna zostanie doprowadzony przed oblicze śledczych w niedzielę 6 października. Przesłuchanie odbędzie się w gmachu Prokuratury Rejonowej zlokalizowanej w Wodzisławiu Śląskim.

To prokuratura podejmie decyzję dotyczącą dalszego postępowania, w tym kwalifikacji prawnej czynu oraz ewentualnego zastosowania środków zapobiegawczych.

Wypadek w Radlinie: