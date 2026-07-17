Najsmutniejsze miasta w Polsce. Południe kraju dominuje w zestawieniu

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2026-07-17 15:20

Które miasta w Polsce uchodzą za najsmutniejsze? Nowe zestawienie zwraca uwagę na miejsca, w których mieszkańcy najczęściej wskazują na niższą jakość życia, brak perspektyw czy przygnębiającą atmosferę. Co ciekawe, w rankingu wyraźnie dominują miasta z południowej części kraju.

Które miasta w Polsce można uznać za najsmutniejsze? To pytanie, choć subiektywne, może skłaniać do refleksji nad jakością życia, nastrojami społecznymi czy kondycją lokalnych społeczności. Postanowiliśmy zapytać sztuczną inteligencję, jakie miejsca w kraju mogą być kojarzone z najbardziej przygnębiającą atmosferą. AI, analizując różne czynniki i ogólne skojarzenia, stworzyła własne zestawienie miast, w którym wyraźnie dominują te położone na południu Polski.

Najsmutniejsze miasta w Polsce

Najsmutniejsze miasta w Polsce to najczęściej miejscowości, które najmocniej odczuły skutki transformacji ustrojowej, upadku przemysłu oraz wieloletnich problemów demograficznych. W wielu z nich ubywa mieszkańców, brakuje stabilnych miejsc pracy, a zaniedbana przestrzeń miejska potęguje poczucie stagnacji. W tego typu zestawieniach szczególnie często pojawiają się miasta z południa kraju, zwłaszcza z Górnego i Dolnego Śląska, gdzie zamykanie kopalń i zakładów przemysłowych pozostawiło trwały ślad w lokalnych społecznościach. W galerii zdjęć poniżej znajdziecie pełne zestawienie najsmutniejszych miast w Polsce według AI. 

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

To najsmutniejsze miasta w Polsce. Południe kraju dominuje

Świętochłowice
Galeria zdjęć 10

Smutna mapa Polski. Nie tylko Śląsk

Na liście miast postrzeganych jako "najsmutniejsze" pojawiają się także inne regiony. Przykładem jest np. Radom, który od lat zmaga się z negatywnym stereotypem i problemami na rynku pracy, czy Konin, dotknięty transformacją energetyczną i odchodzeniem od węgla brunatnego. Wschodnia Polska również nie jest wolna od trudnych przypadków.

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Warto jednak podkreślić, że określenie "najsmutniejsze miasta" jest dużym uproszczeniem. Wiele z miejscowości, które wybrała sztuczna inteligencja ma bogatą historię, wyjątkowy charakter i mieszkańców, którzy z determinacją walczą o zmianę. Przykłady udanych rewitalizacji pokazują, że nawet miasta z najtrudniejszą przeszłością mogą stopniowo odzyskiwać energię i znaczenie.

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