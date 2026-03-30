Życzenia dla księdza, składane w Wielki Czwartek, mają wielką moc. To nieformalny Dzień Księdza.

Wkrótce Wielkanoc i radosne święta Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Ale zanim nadejdą, Kościół katolicki obchodzi Wielki Tydzień. Szczególnym dniem jest Wielki Czwartek, w którym wspomina się ustanowienie sakramentu kapłaństwa.

W tym roku Wielki Czwartek wypada 2 kwietnia. Rano biskup diecezjalny wraz z kapłanami z całej diecezji odprawia Mszę Krzyżma. Piękna ceremonia, podczas której biskup święci olej chorych, katechumenów oraz olej krzyżma, to okazja, aby docenić rolę i powołanie kapłanów i złożyć życzenia księżom znanych z parafii. Wierszyki i życzenia na dzień kapłaństwa z pewnością sprawią duchownym radość.

Życzenia dla księdza

Drogi Księże,

W wielki Czwartek – jeden z ważniejszych i bardziej odświętnych dni w życiu kościoła,

Życzę Księdzu, by tak ważna Księdza w kościele rola,

Codziennie nabierała nowego znaczenia,

Żeby każdy dzień dawał nowych sił i zapewniał, że Zmartwychwstały Pan jest pełen miłosierdzia i pokoju,

By ten czas skłonił parafian do zawarcia z Bogiem przymierza, a następnie do przystąpienia do Komunii Świętej

Oraz aby Duch Święty wstąpił w serca niepewnych i wątpiących.

Czcigodny Kapłanie Z okazji Wielkiego Czwartku życzę Ci niegasnącej miłości do Eucharystii, gorliwości oraz siły potrzebnych do głoszenia Dobrej Nowiny, a także obfitych owoców duszpasterskiej pracy. Oby radość i satysfakcja towarzyszyły Ci w każdym dniu posługi kapłańskiej. Niech Bóg obdarza Cię wszelkimi łaskami, abyś mógł w pełni realizować swoje powołanie. Szczęść Boże!

Najdroższy Księże!

Niech Boża opieka towarzyszy Ci na każdym kroku, a Twoje serce pełne będzie radości z posługi, którą pełnisz.

Wszystkiego najlepszego!

Drogi Księże Z okazji Wielkiego Czwartku chcemy przesłać najserdeczniejsze życzenia. Dziękujemy Ci za Twoją służbę w Kościele i za Twoją miłość do Boga i ludzi. Niech Bóg obdarzy Cię swoją łaską i błogosławieństwem, abyś zawsze miał siłę i motywację do dalszej pracy w Jego winnicy.

Szanowny Księże

W tym szczególnym dniu chcemy Cię uhonorować i podziękować za Twoją nieocenioną pracę w Kościele.

Niech Bóg błogosławi Cię i obdarza łaską, abyś zawsze miał siłę i motywację do przepowiadania Jego Słowa i służenia ludziom.

Najdroższy Księże W dniu ustanowienia sakramentu kapłaństwa pragniemy przesłać Ci wyrazy naszej wdzięczności i szacunku. Dziękujemy Ci za Twoją posługę, za Twoją miłość do Boga i za to, że jesteś zawsze blisko nas w trudnych chwilach. Niech Bóg błogosławi Cię i umacnia w Twej służbie dla Jego Kościoła.

Szanowny Księże

Z okazji Wielkiego Czwartku pragniemy złożyć Ci życzenia pełne ciepła i szacunku.

Niech Bóg obdarzy Cię swoją miłością i błogosławieństwem,

abyś zawsze miał siłę i wiarę, aby prowadzić nas do Jego Królestwa.

Dziękujemy Ci za Twoją nieustającą pracę i za to, że jesteś zawsze z nami w modlitwie.

Drogi Księże

Składamy Ci najlepsze życzenia z okazji Wielkiego Czwartku.

Niech dobry Bóg obdarzy Cię swoją łaską i błogosławieństwem,

abyś zawsze miał siłę i mądrość, aby służyć Kościołowi i ludziom.

Dziękujemy Ci za Twoją posługę i za to, że jesteś dla nas wzorem wiernej i gorliwej służby dla Boga.

Życzenia dla księży

W parafiach często zdarza się, że po Mszy Krzyżma życzenia składa się jednocześnie wszystkim księżom biorącym w niej udział. W takim przypadku dobrze skorzystać z innego zestawu życzeń dla księży

Szanowni kapłani z okazji Wielkiego Czwartku dziękujemy Wam za Waszą gorliwą pracę i poświęcenie. Niech Bóg błogosławi Was w Waszej posłudze i umacnia Wasze serca, abyście zawsze mogli głosić Jego Słowo z miłością i oddaniem.

W dniu ustanowienia sakramentu kapłaństwa pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim kapłanom.

Niech Wasza praca w kościele przynosi wiele radości i spełnienia, a Wasza wierność Bogu i Kościołowi nieustannie wzrasta.

Szanowni kapłani

Dziękujemy Wam za Wasze trudne i wymagające zadanie, jakim jest posługa w Kościele.

Życzymy Wam wielu łask Bożych, abyście zawsze byli pełni mocy i siły, aby służyć ludziom i kierować ich do zbawienia.

Drodzy kapłani W dniu ustanowienia sakramentu kapłaństwa składamy Wam wyrazy naszej wdzięczności i szacunku. Niech Bóg obdarzy Was swoją miłością i błogosławieństwem, abyście zawsze byli gotowi służyć Kościołowi i ludziom w potrzebie.

Z okazji Wielkiego Czwartku składamy kapłanom nasze najlepsze życzenia.

Niech Wasze serca zawsze płoną miłością do Boga i ludzi,

a Wasza praca przynosi wiele owoców dla Królestwa Bożego.

Błogosławieństwa niech obfitują na Was w każdym dniu Waszego życia i posługi.

