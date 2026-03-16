Najlepsze bary mleczne w Katowicach - TOP 10 katowickich barów mlecznych

Najlepszy bar mleczny w Katowicach - LISTA
Poszukiwanie miejsca, które oferuje smaczne, domowe jedzenie w przystępnej cenie, to częsty dylemat wielu osób. Niezależnie od tego, czy szukasz szybkiego i sycącego obiadu w środku tygodnia, czy chcesz przypomnieć sobie smaki dzieciństwa, bar mleczny zawsze jest dobrym wyborem. To klasyka polskiej gastronomii, która niezmiennie cieszy się popularnością, oferując tradycyjne dania przygotowywane z prostych składników. Aby ułatwić Wam wybór, przygotowaliśmy ranking, który odpowie na pytanie: gdzie jest najlepszy bar mleczny w Katowicach?
- Bar Mleczny KukuRyku
- Adres: Maksymiliana Wilimowskiego 6, 40-061 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Odwiedziliśmy to miejsce i z czystym sumieniem możemy je polecić! Bar nie przypomina typowych jadłodajni z dawnych lat – jest tu bardzo schludnie, czysto i przytulnie. Całość dopełnia świetny, tematyczny wystrój z wszechobecnymi kurkami, co tworzy bardzo miłą atmosferę. Jeśli chodzi o jedzenie, to był strzał w dziesiątkę: Schabowy po chłopaku – konkretny i bardzo smaczny. Grillowany filet z kurczaka – klasyka w dobrym wydaniu. Grillowany filet z kurczaka z gruszką, camembertem i żurawiną – genialne połączenie smaków! Porcje są odpowiednie i naprawdę sycące. Co do samej wizyty – trafiliśmy na spory ruch, więc czas oczekiwania był nieco dłuższy. Zdarzyła się też mała pomyłka (jedno z naszych dań trafiło do innego stolika), ale obsługa zachowała się wzorowo i wyszła z sytuacji z twarzą. Zostaliśmy przeproszeni, a w ramach rekompensaty zaproponowano nam pyszne ciasto. Przy takiej ilości gości błędy mogą się zdarzyć, ale najważniejsze jest to, jak lokal potrafi o zadbać o klienta w takiej chwili. Na pewno tu wrócimy! Polecamy każdemu, kto szuka domowego smaku w nowoczesnym i czystym wydaniu."
- Bar mleczny Gucio
- Adres: Bankomat DH Ślązak, Adama Mickiewicza 7, 40-092 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Pierwszy raz byłam w barze gucio ale już wiem że będę tam wpadać częściej jak będę wracać od kumpeli z bandu, przepyszny domowy obiad w niskiej cenie. Kotlet ogromny pyszne ziemniaczki+ 3 surówki do wyboru i jeszcze przepyszna kalafiorowa zupka. Zdecydowanie polecam jak ktoś chce dobrze zjeść w dobrej cenie."
- Bar Mleczny KuKuRyku - Hallera
- Adres: Generała Józefa Hallera 20c, 40-321 Katowice
- Ocena w Google Maps: 5
- Przykładowa opinia: "Pyszne jedzenie, duże porcje i przystępne ceny. Bardzo polecam."
- Bar mleczny Europa
- Adres: Adama Mickiewicza 8, 40-092 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,1
- Przykładowa opinia: "Mimo dosyć małego wyboru jak na bar mleczny jedzenie jest świeże i smaczne. Porcje adekwatne do ceny. Miejscy schludne i widać duży przemiał ludzi co świadczy o dużym zainteresowaniu. Zaskoczyła mnie grochówka z makaronem :-O Liczyłam na klasyk pomidorówkę i mielonego ale niestety nie bylo tak,e wybrałam opcje golabek i naleśniki na smaka. Był to dobry wybór typowo domowe jedzenie."
- Bar Pod Siódemką
- Adres: Stawowa 7, 40-095 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,2
- Przykładowa opinia: "Lokal z tradycyjną kuchnią polską i śląską (choć w stałej ofercie jest również charakterystyczny dla Czech panierowany smażony ser czy knedliki z gulaszem). Można tu zaprosić śmiało przyjezdnych, by pokazać im lokalną kuchnię choćby w postaci tradycyjnej śląskiej rolady z kluskami. Bez wydziwiania, bez zadęcia i bez obaw o stan portfela. Za to zawsze smacznie. W sezonie dostępny jest dodatkowo ogródek letni. Uwaga - można za pierwszym razem pomylić z lokalem obok. Pod Siódemką wyróżnia figurka kucharza przed wejściem :)"
- Pierogarnia Sielanka
- Adres: Koszalińska 10, 40-717 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Z całego serca polecam to miejsce, pierogi są naprawdę rewelacyjne! Porcje są bardzo obfite, co zdecydowanie cieszy. Uważam, że ceny są w pełni adekwatne do jakości i ilości serwowanych dań. Obsługa jest miła i pomocna, co sprawia, że chce się wracać. Polecam."
- Gołębnik
- Adres: Wincentego Pola 11, 40-596 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,9
- Przykładowa opinia: "Bar Gołębnik to jest po prostu jakaś inna liga jeśli chodzi o domowe jedzenie. Szczerze mówiąc nie ma się do czego przyczepić bo wszystko gra tu idealnie. Obsługa uwija się niesamowicie szybko więc mimo że ludzi jest sporo to zamówienia wydają sprawnie i bez zbędnego czekania. Co do jedzenia to porcje są wręcz ogromne i ciężko to wszystko przejeść na raz. Żurek to jest absolutny majstersztyk i najlepszy jaki w życiu jedliśmy serio to jest mistrzostwo świata. Do tego ta modra kapusta która smakuje tak obłędnie że nawet moja babcia takiej nie potrafi zrobić a to już najwyższa możliwa rekomendacja. Całość dopełnia kompot smakujący dokładnie tak jak w przedszkolu czyli czysty smak dzieciństwa. Duży plus też za porządne opakowania na wynos bo nic się nie rozwala i trzyma temperaturę. Ceny są idealne jak na taką jakość i ilość. Będziemy tu wracać bardzo często bo to miejsce to prawdziwa perełka z klimatem. Każdy kto kocha polską kuchnię musi tu zajrzeć i spróbować tego cudu bo warto."
- Mati. Bar
- Adres: al. Walentego Roździeńskiego 93, 40-203 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Bardzo dobre jedzenie,jak za dawnych czasów w barach mlecznych. Czysto z miłą obsługą. Porcje wystarczające."
- Bar FIGA
- Adres: Graniczna 29, 40-019 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Niepozorny Bar oferujący pyszne domowe jedzenie w rozsądnej cenie, na miejscu jak i na wynos. Bardzo miła obsługa. Można płacić kartą płatniczą. Polecam z całego serca."
- Krystynka wraca z Wiednia
- Adres: Tadeusza Kościuszki 45, 40-048 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Miałem przyjemność odwiedzić bistro Krystynka Wraca z Wiednia i chciałbym serdecznie polecić to miejsce. Atmosfera jest przyjemna i ciepła, co sprawia, że wizyta jest relaksującym doświadczeniem. Obsługa zasługuje na szczególne wyróżnienie – personel jest miły, uprzejmy i profesjonalny. Wszystkie zamówienia są realizowane sprawnie, a podejście do klienta jest pełne życzliwości. Kluczowym elementem jest oczywiście jedzenie. Potrawy są smaczne, świeże i przygotowane z dbałością o szczegóły. Zarówno śniadania, jak i obiady są godne polecenia i stanowią dowód na wysoką jakość kulinarną lokalu. Lokal Krystynka Wraca z Wiednia to miejsce, do którego z pewnością wrócę."