Najlepsza pizza w Katowicach - TOP 10 katowickich pizzerii

Najlepsza pizzeria Katowice - Lista
Pizza to niezmiennie jeden z najbardziej uwielbianych przysmaków na świecie, idealny na szybki lunch, rodzinny obiad, spotkanie z przyjaciółmi czy wieczór filmowy. W Katowicach nie brakuje miejsc, gdzie można zasmakować tego włoskiego specjału, od klasycznych neapolitańskich placków po autorskie kompozycje. Nic więc dziwnego, że wielu mieszkańców i turystów zadaje sobie pytanie: gdzie jest najlepsza pizzeria w Katowicach?
- Olio Pizza Napoletana
- Adres: Dworcowa 6, 40-012 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Rewelacja! Najlepsza pizza jaką jadłam w Polsce, kocham pizzę i rok w rok zajadam się nią we Włoszech. Pizza podana błyskawicznie, obsługa bardzo miła i pomocna. Trafiliśmy do Olio w bardzo mroźny dzień dlatego wybraliśmy napary (Ginger Hot i Radpberry&Honey), pyszne i rozgrzewające. Pozdrawiam całą ekipę Olio, rozbicie świetną robotę. Napewno wrócimy."
- Pizzatopia
- Adres: Mariacka 8, 40-014 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Wpadliśmy do Pizzatopii w Katowicach sprawdzić, czy ta cała sieciówka faktycznie jest warta uwagi i muszę przyznać, że pizza mega pozytywnie mnie zaskoczyła. Genialną opcją jest to, że samemu dobiera się dowolną ilość składników, więc każdy z nas dostał dokładnie to, co lubi, a na koniec przy płaceniu nie było żadnych niespodzianek, bo cena dla każdego jest taka sama. Byliśmy tam pierwszy raz i kompletnie nie ogarnialiśmy systemu, ale na szczęście trafiliśmy na super dziewczynę z obsługi, która na spokojnie wszystko nam wytłumaczyła i przy okazji zrobiła genialnego szejka truskawkowego. Wszystko świeże i smaczne, więc pod kątem jedzenia i podejścia do klienta nie mam absolutnie nic do zarzucenia. Jedyna upierdliwa rzecz to ten nieszczęsny parking w pobliżu, bo wiadomo jak to jest w centrum Katowic ze znalezieniem miejsca, ale dla samej pizzy i tak warto było chwilę pokrążyć. Na pewno będziemy tu wracać, bo rzadko się zdarza, żeby w takim miejscu obsługa była tak pomocna dla nowych gości."
- Viareggio pizza napoletana
- Adres: Braci Mniejszych 2, 40-754 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Pizza przepyszna, za każdym razem jak chodzimy jesteśmy zadowoleni. Próbowałam już kilka wariacji i naprawdę każda jest warta uwagi, a na pewno każdy znajdzie coś dla siebie.Cannoli- rewelacja, świeżo nadziewane, naprawdę bardzo dobre, warto spróbować, ja na pewno będę do nich wracać!"
- Pizza z Pieca Classic Italian Style
- Adres: Andrzeja Mielęckiego 7, 40-013 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Pyszna pizza, która nigdy nie zawodzi. Jadamy tam od kilku lat, zarówno na miejscu, jak i na wynos. Zawsze pełna smaku pizza, na cienkim cieście. Jak dla mnie jest to najlesza pizza w mieście. Margarita sztos :)"
- Vera Napoli
- Adres: Warszawska 23, 40-026 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,6
- Przykładowa opinia: "Polecam pizzerię Szeroki wybór w menu. Dobre składniki i doskonale wypieczona pizza na cienkim cieście. Gustownie urządzone wnętrze, można bardzo miło spędzić czas. Obsługa sympatyczna i pomocna. I ulubione włoskie piwo na kranie. Dla mnie rewelacja"
- Kato Pizza - Pizzeria w stylu Detroit
- Adres: Tadeusza Kościuszki 55, 40-056 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Najlepsza pizza na grubym cieście jaka jadlem w życiu.Sosy pyszne i czuć że są własno robione. Sama pizza jest wilgotna tłusta i odpowiednio doprawiona. Brzegi pizzy są super chrupiące, a ciasto mimo tego że jest tak grube to jest puszyste. Obsługa jest super uprzejma (szczególnie ze strony starszej Pani).Sam lokal jest dosyć mały ale ruch w szczycie nie jest zły.Ta miejscówka to must have dla ludzi uwielbiających „chamską”, tłustą i chrupiącą - pizza naprawde godna polecenia."
- SOHO - Restauracja przy Teatrze Żelaznym
- Adres: Wjazd od, Gliwicka, Pokoju 148a, 40-859 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Ta restauracja to świetna miejscówka na Załężu.Po świetnej sztuce w teatrze , można przejść zaraz do restauracji. W klimacie delikatnego jazzu przeglądając kartę menu każdy znajdzie coś dla siebie. Super sprawą jest możliwość zmodyfikowana menu. I tak powstała moja pizza. I pewno wpadnę na nią nie raz"
- Przypalona Pizza&Pasta
- Adres: Generała Zygmunta Waltera-Jankego 51, 40-615 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,8
- Przykładowa opinia: "Mamy baaaardzo pozytywne wspomnienie z Przypaloną - na pewno wrócimy! Świetny klimat, pyszne jedzenie, obsługa 10/10"
- Ciao Italia
- Adres: Warszawska 43, 40-010 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,7
- Przykładowa opinia: "Restauracja włoska w TOP włoskich na Śląsku. Wyobraźcie sobie, że trafiliśmy nawet na mały koncert i muzykę graną na żywo! Niespodzianka ekstra! Wnętrze ciepłe, zachęcające, trochę loftowe, ale jednak bardziej przytulne.Doceniam włoskie knajpy, gdzie zjemy nie tylko dobrą pizzę, ale w zasadzie wszystko, od makaronów do sałatek. Niestety większość włoskich lokali w Kato może pochwalić się dobrą pizzą (a i to nie zawsze) i tyle.Pizza Carbonara wyśmienita (jak wszystko inne) robiona na cienkim, ale nie dziurawym cieście. Nie ocieka tłuszczem, nie smakuje tylko śmietaną i serem. Klasa.Sałatka Cezar z kurczakiem z gigantycznym kawałkiem piersi z kurczaka, soczystym i pełnym smaku. Dobrze przyprawiony. Kompozycja idealna, podbija kubki smakowe. Do tego ciekawy chips podany do sałatki.Jedna z najlepszych restauracji w Katowicach, biorąc pod uwagę wszystkie aspekty od jakości dań, obsługi, klimatu i na cenach kończąc."
- Basiliana Italian Bistro - Pizzeria Katowice
- Adres: Mariacka 24, 40-014 Katowice
- Ocena w Google Maps: 4,5
- Przykładowa opinia: "Rewelacja! Obsługa prze miła, dba o gościa już od momentu stania w kolejce! Serio, zanim człowiek zdąży się znudzić, oni już ogarniają stolik w ekspresowym tempie. Przy takim obłożeniu podanie napojów w kilka chwil to wręcz magia. Pizza bardzo smaczna. Atmosfera w tym lokalu sprawia że chce się wracać. Polecam"