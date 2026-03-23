To tu kończy się województwo śląskie. Dawniej miejscowość ta była pięknym miastem

Martyna Urban
2026-03-23 18:49

W województwie śląskim nie brakuje miejsc o ciekawej i bogatej przeszłości. Jednym z nich jest najbardziej wysunięta na wschód miejscowość regionu, która dziś ma status wsi, choć niegdyś była miastem. Położona w powiecie zawierciańskim, skrywa mało znaną i nieco zapomnianą historię.

Gdzie znajduje się najbardziej wysunięty na wschód punkt województwa śląskiego?

Choć województwo śląskie zajmuje zaledwie 3,9 proc. powierzchni Polski, rozciąga się na imponującym obszarze – około 138 km ze wschodu na zachód i 189 km z północy na południe. Mimo to niewielu wie, gdzie dokładnie leży jego skrajny punkt na wschodzie.

To miejsce znajduje się w powiecie zawierciańskim, w miejscowości Żarnowiec, tuż przy granicy z województwem małopolskim. Dokładne współrzędne tego punktu to 19°58′26″.

Sama wieś liczy nieco ponad 600 mieszkańców, a cała gmina zamieszkiwana jest przez około 4700 osób. Co ciekawe, Żarnowiec nie zawsze był wsią – do 1870 roku posiadał prawa miejskie. Historia tej miejscowości jest wyjątkowa, ponieważ pierwotnie znajdowała się ona w innym miejscu – w rejonie dzisiejszych Łanów Wielkich – a następnie została przeniesiona o około 3 km, w okolice rzeki Pilicy.

Dziś ten niewielki, często pomijany zakątek Śląska skrywa interesującą historię i stanowi najdalej wysunięty na wschód fragment województwa. 

Polecany artykuł:

To ostatnia wieś, jaką mijasz w województwie śląskim. Lelity jak ostatni bastio…

Z jakich atrakcji słynie Żarnowiec?

Żarnowiec położony jest w powiecie zawierciańskim, który w województwie śląskim słynie z zielonych terenów. Gmina Żarnowiec obejmuje 14 sołectw, w tym wieś Żarnowiec, Brzeziny, Chlina, Jeziorowice, Koryczany, Łany, Małoszyce, Otola, Udórz, Wola Libertowska, Zabrodzie.

W gminie Żarnowiec można znaleźć wiele atrakcji turystycznych, w tym zabytki architektury, takie jak kościoły i pałace. Warto zwrócić uwagę na lokalne tradycje oraz kulturę, które są pielęgnowane przez mieszkańców. Gmina jest również znana z pięknych terenów zielonych, co sprzyja aktywnemu wypoczynkowi, takiemu jak piesze wędrówki czy jazda na rowerze.

Z jakich dokładnie atrakcji słynie Żarnowiec? Są nimi m.in.:

  • Średniowieczny układ urbanistyczny (XIV w.) z centralnie umieszczonym rynkiem,
  • Kościół Narodzenia NMP i św. Jakuba Starszego z XIV w.,
  • Kopiec Kościuszki z 1918 r. zwieńczony popiersiem Naczelnika
  • Marmurowa płyta pamiątkowa ku czci 60. rozstrzelanych przez hitlerowców mieszkańców Żarnowca i okolicznych wsi,
  • Klasycystyczna dzwonnica z pierwszej połowy XIX w. z dzwonem z 1551 r.,
  • Obelisk poświęcony Joelowi Barlowowi.

Zobaczcie w galerii, jak prezentuje się Żarnowiec.

Gmina Żarnowiec to najdalej wysunięty punkt na wschód woj. śląskiego
Galeria zdjęć 6
Śląsk Radio ESKA Google News
Mellina
Wojtek Szumański: BALLADA O CYCKACH to hit, dzisiaj nie napisałbym takiej piosenki. MELLINA – Meller
Mellina
Mediateka.pl