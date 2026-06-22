Magda Gessler w Zawierciu. „Kuchenne Rewolucje” odmienią Plackarnię Papluca

Doniesienia o realizacji kolejnego epizodu 33. odsłony „Kuchennych Rewolucji” na terenie Zawiercia jako pierwszy przekazał serwis „Zawierciańska – źródło warte uwagi”. Z kolei z ustaleń dziennikarzy „Super Expressu” wynika, że słynna restauratorka weźmie pod lupę Plackarnię Papluca, która znajduje się przy ulicy Niedziałkowskiego.

Według naszych nieoficjalnych źródeł telewizyjna ekspertka kulinarna zjawi się na miejscu w poniedziałek, 23 czerwca. Dokładna pora jej przyjazdu pozostaje tajemnicą. Potem gastronomia wstrzyma działalność od wtorku aż do czwartku, a być może nawet piątku. Wielki powrót w zupełnie nowej odsłonie zaplanowano na pierwszy letni weekend.

Na ten moment trudno przewidzieć, jakie zmiany dotkną to miejsce i jakie pozycje wzbogacą jadłospis. Jak zwykle, metamorfozy wprowadzane przez gwiazdę TVN utrzymywane są w ścisłym sekrecie przed widzami.

Zobaczcie sami, jak obecnie wyglądają wnętrza tej plackarni.

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Popularna restauracja w Zawierciu. Co oferuje Plackarnia Papluca przed rewolucją?

Wskazana restauracja od dawna mocno wpisuje się w kulinarny krajobraz Zawiercia. Miejsce to regularnie przyciąga tłumy i może pochwalić się imponującą notą 4,7 w wizytówce Google na podstawie ponad 900 recenzji. Taki wynik bez wątpienia dowodzi sporych kompetencji tamtejszej kuchni.

Najtańsze propozycje w karcie to wydatek rzędu kilkunastu złotych. Klasyczny bulion kosztuje tam blisko 16 zł, natomiast na poranne posiłki należy przeznaczyć 22-29 zł. Goście mogą też zamówić różnorodne sałatki za blisko 40 zł oraz potrawy oparte na ryżu i makaronie od 36 zł. Tyle samo kosztuje drobiowe tagliatelle, burgery to wydatek 40-43 zł, a urozmaicone frytki 30-32 zł.

Sekcja dań głównych skrywa roladę śląską w towarzystwie klusek i czerwonej kapusty wycenioną na 56 zł, kaczkę przyrządzaną metodą sous-vide w tej samej cenie, a także szeroki wybór żeberek kosztujących od 57 do 61 zł. Na bardziej wymagających czeka obfita golonka, która stacjonarnie przekracza 70 zł, lecz w dostawie jej koszt rośnie do około 90 zł. Oczywiście jadłospis uwzględnia flagowe placki ziemniaczane nawiązujące do szyldu.

Gwiazda programu "Kuchenne Rewolucje" powraca do woj. śląskiego

Znana restauratorka nie po raz pierwszy działa na tym obszarze. W 2013 roku, transformacji poddano pobliską Euforię w Ciągowicach, zmieniając jej szyld na „Spichlerz”. Obecnie po dawnym blasku tamtej metamorfozy nie pozostało zupełnie nic.

W minionych miesiącach ekipa telewizyjna pracowała też w granicach Chorzowa i Gliwic. Szerokim echem odbiła się zwłaszcza rewolucja w gliwickiej Starej Polce. Choć wprowadzono tam gruntowne korekty, nowe „Bistro w Towarzystwie” poniosło porażkę i trafiło na rynek nieruchomości.

Czy tym razem plackarnia z Zawiercia zapisze się jako wielki triumf gospodyni formatu? Odpowiedź nadejdzie w nadchodzących dniach, kiedy odmieniona restauracja ugości pierwszych klientów po finałowej kolacji.