Kultowe osiedle Gwiazd w Katowicach doczeka się kontynuacji. Zostały już ostatnie duże mieszkania

Skąd tak duże zainteresowanie Nową Gwiazdą? Osiedle Walentego Roździeńskiego obrosło już sławą legendy. Mało kto jednak wie, że budynki o kształcie charakterystycznych gwiazd, widziane z lotu ptaka układają się w Wielki Wóz. Ta unikatowa koncepcja urbanistyczna stała się wizytówką Katowic i przez dekady witała kierowców wjeżdżających do miasta. Nic więc dziwnego, że informacja o powstaniu ósmej gwiazdy natychmiast rozgrzała rynek nieruchomości. Wizja zamieszkania w miejscu z taką historią przyciągnęła zarówno miłośników architektury, jak i osoby szukające wyjątkowego adresu. Telefony się urywały, a o Nowej Gwieździe mówiło się długo przed startem budowy.

Rekordowy marzec

Dziś prace już trwają, a marzec okazał się rekordowy pod względem liczby sprzedanych mieszkań:

Widzimy ogromne zainteresowanie Nową Gwiazdą. Zwłaszcza duże metraże rozchodzą się bardzo szybko i zostały już ostatnie wolne lokale – przyznaje Katarzyna Popiołek, manager z biura sprzedaży Trust Investment.

W inwestycji znajdą się 364 mieszkania, a także lokale usługowe. Liczy ona 24 kondygnacje nadziemne i 3 podziemne. Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji m.in. liczącą ponad 150 m² strefę wellness z siłownią oraz sauną infrared czy designerskie lobby. Na dachu znajdzie się z kolei futurystyczny taras o powierzchni aż 400 m², zaprojektowany jako kosmiczny szlak odkrywców. To miejsce, jakiego w Polsce jeszcze nie było. Powierzchnię tarasu będzie otaczać metaliczna, falująca blacha, przypominająca strukturę statku kosmicznego.

Gwiazd było siedem. Do teraz

W czym jeszcze tkwi fenomen osiedla?

To jest historia bez precedensu w skali Europy. Po 50 latach wnuk jednego z architektów kultowych „gwiazd”, Maciej Franta, postanowił kontynuować dzieło swojego dziadka. Jego projekt nawiązuje do istniejących już obiektów, a zarazem w ciekawy sposób łączy nowoczesną formę i materiały wykończeniowe. Nie mamy w Polsce drugiego takiego przypadku – tłumaczy Małgorzata Majcherczyk, PR & marketing director w Trust Investment.

Nowa Gwiazda dobrze wpisuje się w strategię, jaką obrał deweloper. Kielecka firma zadebiutowała w Katowicach inwestycją O27 Apartamenty Opolska, z jedynym w Polsce szklanym tarasem 100 metrów nad ziemią, dostępnym wyłącznie dla mieszkańców. Projektowana była we współpracy z dobrze znanym ze świata mody Dawidem Wolińskim, który objął rolę dyrektora artystycznego. Deweloper stawia na ambitne projekty – w portfolio ma m.in. rewitalizację zabytkowego browaru w Gliwicach (Browar Hugo Scobel) czy najwyższy obiekt w Kielcach – Sky Trust, nad którego wnętrzami części wspólnych czuwa duet Paprocki Brzozowski.

Nowa Gwiazda utrzymana jest w popularnej dziś koncepcji miast 15-minutowych. Oznacza to, że mieszkańcy mają w zasięgu ręki lokale usługowe, restauracje, sklepy, szkoły i przedszkola, siłownie, przychodnie, przystanki komunikacji miejskiej czy ścieżki rowerowe. Wszystko, co potrzebne, można załatwić w zasięgu krótkiego spaceru.

