Krytyczna sytuacja przy torach na Śląsku. Potężny ogień wstrzymał ruch pociągów

Potężny pożar traw w powiecie gliwickim. Ogień trawi nasyp kolejowy

Fale upałów oraz chroniczny brak opadów zebrały swoje niebezpieczne żniwo. Suche środowisko doprowadziło do wybuchu potężnego ognia zlokalizowanego tuż przy torach kolejowych. Rzeczniczka Śląskiej Straży Pożarnej, bryg. Aneta Gołębiowska, przekazała, że żywioł uderzył w kilku punktach powiatu gliwickiego. Walka z płomieniami toczy się w Kleszczowie, Rudzińcu, Rzeczycach i Rudnie. Sytuacja jest bardzo poważna.

- W działaniach gaśniczych udział bierze dromader z Lasów Państwowych i 14 zastępów straży pożarnej - poinformowała bryg. Gołębiowska.

Zablokowana trasa Katowice-Wrocław. Kolej wstrzymuje ruch pociągów

Rozprzestrzeniające się płomienie wymusiły całkowite zamknięcie magistrali kolejowej łączącej Katowice z Wrocławiem. W serwisie Portal Pasażera natychmiast opublikowano komunikaty o poważnych utrudnieniach, tłumacząc zakłócenia w kursowaniu składów jako „inne nieprzewidziane wydarzenia”.

Każdy podróżny planujący przejazd tym szlakiem powinien na bieżąco monitorować oficjalne komunikaty przewoźników, aby zapobiec nagłym komplikacjom w drodze.

