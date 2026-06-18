Koszmarny wypadek! Samochód z impetem wbił się w słup. Nie żyją dwie osoby

Późną nocą na ulicy 3 Maja w Sosnowcu miał miejsce tragiczny wypadek drogowy z udziałem auta osobowego.

Prowadzący pojazd najprawdopodobniej jechał zbyt szybko, co doprowadziło do utraty kontroli nad maszyną i uderzenia w uliczną latarnię.

i uderzenia w uliczną latarnię. Kierowca oraz jeden z podróżujących zmarli zanim nadeszła pomoc, natomiast dwóch kolejnych rannych przetransportowano pod opiekę lekarzy.

Dramat na ulicy 3 Maja w Sosnowcu. Dwie ofiary śmiertelne po zderzeniu z latarnią

Tragedia rozegrała się w nocy ze środy na czwartek (17/18 czerwca). Kierowca samochodu osobowego stracił panowanie nad prowadzonym autem, co zakończyło się potężnym uderzeniem w słup oświetleniowy.

Śląska policja przekazała w oficjalnym komunikacie informacje na temat początkowych ustaleń funkcjonariuszy pracujących w miejscu tragedii. „Ze wstępnych ustaleń policjantów wykonujących czynności na miejscu zdarzenia wynika, że około północy, kierujący samochodem osobowym w wyniku niedostosowania prędkości stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w słup oświetleniowy”

Do akcji ratunkowej natychmiast zadysponowano liczne jednostki straży pożarnej, karetki pogotowia i patrole policyjne. Głównym zadaniem służb było zabezpieczenie zniszczonego pasa drogowego, a także pilne wyciągnięcie rannych z wraku. Niestety dla kierowcy oraz jednego z jego towarzyszy obrażenia okazały się śmiertelne.

Swoją relację ze zdarzenia przedstawiła również załoga pogotowia ratunkowego. „Po przybyciu na miejsce ratownicy zastali czterech poszkodowanych. W wyniku przeprowadzonej segregacji medycznej dwóch poszkodowanych zakwalifikowano do kategorii czarnej – ponieśli śmierć na miejscu zdarzenia wskutek odniesionych obrażeń. Dwóch kolejnych zakwalifikowano do kategorii czerwonej i wymagało natychmiastowego transportu do szpitali”.

Śledztwo w sprawie wypadku w Sosnowcu. Śląska policja prosi o rozwagę

Obecnie śląscy funkcjonariusze przy ścisłej współpracy z lokalną prokuraturą próbują zrekonstruować dokładny przebieg tego tragicznego wypadku. Technicy kryminalistyki dokładnie przeszukali obszar wypadku w poszukiwaniu śladów, a także rozmawiali z osobami mogącymi wnieść istotne szczegóły do prowadzonego śledztwa.

Przedstawiciele śląskiej policji zwrócili się również bezpośrednio do uczestników ruchu drogowego z bardzo ważnym apelem. „Apelujemy o zachowanie ostrożności w ruchu drogowym. Od podejmowanych przez nas decyzji zależy bezpieczeństwo naszych bliskich oraz wszystkich osób uczestniczących w ruchu”.

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