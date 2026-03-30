Koparki wkraczają na legendarny dworzec z lat 90. „Kryształowy” symbol miasta znika w mgnieniu oka

Postmodernistyczna legenda lat 90. znika z miasta

Dla wielu mieszkańców i podróżnych dworzec w Częstochowie był czymś więcej niż miejscem odjazdów i przyjazdów. Jego charakterystyczna fasada ze szkła refleksyjnego, czerwone detale oraz „kryształ” nad głównym wejściem stały się symbolem lat 90. – epoki dynamicznych przemian w Polsce, gdy miasta zmieniały swoje oblicze, a modernistyczne eksperymenty architektoniczne wkraczały do przestrzeni publicznej. Budynek budził mieszane opinie – jedni go uwielbiali za odwagę stylistyczną, inni krytykowali za kiczowate elementy. Nie da się jednak zaprzeczyć, że był lokalną ikoną i częścią wspomnień wielu pokoleń.

Zamiast postmodernistycznego „kryształu” pojawi się nowoczesny, prosty i kompaktowy budynek. Jak informuje Murator, w miejscu dawnego dworca powstaje pasiasty prostopadłościan, który ma całkowicie zmienić wygląd przestrzeni nad torami. Nowa bryła będzie bardziej minimalistyczna, wykonana z nowoczesnych materiałów fasadowych, z wygodniejszymi wejściami i funkcjonalną halą dla podróżnych. Choć zmiana może budzić nostalgię u starszych mieszkańców, architekci podkreślają, że nowy dworzec będzie bardziej przystosowany do potrzeb współczesnych pasażerów i codziennego ruchu kolejowego.

Nowy dworzec PKP w Częstochowie. Prace idą pełną parą

Prace budowlane przy nowym dworcu PKP Częstochowa idą pełną parą. Koparki i rusztowania zmieniają dotychczasowy krajobraz, a fragmenty starej konstrukcji są sukcesywnie rozbierane. Starsza, błyszcząca fasada powoli odchodzi w cień, a jej miejsce zajmuje nowoczesna, funkcjonalna przestrzeń. Nowy dworzec nie tylko ułatwi podróżowanie, ale też stanie się nowym punktem orientacyjnym w centrum miasta. Otwarcie planowane jest w nadchodzących latach, kiedy podróżni po raz pierwszy wejdą do nowoczesnej hali, która zastąpi dawne szkło refleksyjne i kultowy „kryształ”.

