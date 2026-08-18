Tylko we wtorek rano z czwartej, piątej oraz szóstej sekcji Kanału Gliwickiego wyłowiono ponad 200 kg śniętych ryb, przez co całkowita masa martwych zwierząt usuniętych z wody od weekendu przekroczyła 1,2 tony. Wśród wyłowionych gatunków przeważają między innymi sandacze, leszcze, karpie oraz karasie, które nie przetrwały trudnych warunków panujących obecnie w tym rejonie.

Przedstawiciele Wód Polskich nieustannie monitorują sytuację, prowadząc działania z lądu oraz z pokładów jednostek pływających. Ich głównym zadaniem jest teraz błyskawiczne namierzanie i sprawne usuwanie trucheł ze środowiska wodnego, co jest kluczowe dla zminimalizowania dalszych strat.

Służby walczą ze złotą algą

Głównym celem powołanych jednostek jest zatrzymanie ekspansji Prymnesium parvum, organizmu powszechnie znanego jako złota alga, który wytwarza substancje silnie toksyczne dla organizmów wodnych, gdy dochodzi do jego zakwitu. To właśnie ten mikroorganizm został wskazany przez ekspertów jako winowajca dramatycznej w skutkach katastrofy na rzece Odrze dwa lata temu, a także przyczynił się do masowego pomoru ryb w jeziorze Dzierżno Duże na początku 2024 roku.

Ulewne deszcze sprawiły, że poziom wód w piątym oraz szóstym odcinku kanału znacząco się podniósł. Aby zapanować nad sytuacją, Wody Polskie zdecydowały się na montaż wyższych barier na jazie, dzięki czemu woda w V sekcji zostanie spiętrzona, co ma uchronić sąsiednie Dzierżno Duże przed nagłym napływem zanieczyszczonych mas.

Zakaz korzystania z wód Kanału Gliwickiego

Ze względów bezpieczeństwa w piątej sekcji kanału całkowicie wstrzymano ruch jednostek pływających. Wody Polskie argumentują tę decyzję obawą przed falami wywoływanymi przez łodzie, które mogłyby przepchnąć skażoną algą wodę w kierunku wrażliwego zbiornika Dzierżno Duże.

Z kolei na obszarze obejmującym szóstą sekcję wojewoda śląski wydał restrykcyjne zarządzenia dotyczące jakiejkolwiek aktywności. Mieszkańcom zakazano pływania, łowienia i jedzenia ryb, a także korzystania z wody w celach rekreacyjnych, pojenia zwierząt czy nawadniania upraw, minimalizując w ten sposób ryzyko bezpośredniego kontaktu z zagrożeniem.

Wyniki ostatnich badań wody nie napawają optymizmem. Przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska przekazali, że analizy poniedziałkowych próbek z VI sekcji ujawniły obecność zawrotnej liczby 547 milionów komórek złotej algi w zaledwie jednym litrze, co stanowi wartość bardzo zbliżoną do niepokojących piątkowych wyników na poziomie 530 milionów.

Pożar kawiarni Alahamora w Gliwicach:

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Użycie nadtlenku wodoru w Kanale Gliwickim

Jeżeli sytuacja będzie się pogarszać, odpowiednie służby mają w zanadrzu specjalny plan z wykorzystaniem nadtlenku wodoru, który został już przetestowany na początku roku. Podczas prób przeprowadzonych na Kłodnicy metoda ta okazała się niezwykle skuteczna, redukując populację niebezpiecznego glonu aż o 90 procent, jak wynika z danych opublikowanych przez Instytut Ochrony Środowiska.

Złota alga doskonale rozwija się w specyficznych warunkach, a sprzyja jej ciepła, wolno płynąca i mocno zasolona woda, co jest pokłosiem działalności przemysłu wydobywczego. Według danych przedstawionych przez NIK w latach 2020-2023 kopalnie zlokalizowane na Śląsku wpompowały do zlewni największych polskich rzek ogromne ilości zanieczyszczonych wód, zrzucając każdego roku około 183 miliony metrów sześciennych cieczy wzbogaconej o półtora miliona ton soli.