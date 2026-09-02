Kia zmiażdżona, kierowca nie żyje. Koszmarny wypadek w Gliwicach

Do zdarzenia doszło nad ranem, około godziny 3. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 45-letni kierowca kii z nieustalonych dotąd przyczyn zjechał na pobocze. Samochód najpierw uderzył w drzewo, a później w słup trakcji energetycznej.

Na miejsce natychmiast skierowano policjantów oraz zespół ratownictwa medycznego. Ratownicy podjęli walkę o życie kierującego. Niestety, pomimo udzielonej pomocy, mężczyzna zmarł w karetce.

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Policja wyjaśnia przyczyny tragedii

Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem prokuratora. Oględziny przeprowadził również biegły specjalizujący się w rekonstrukcji wypadków drogowych. Postępowanie prowadzą funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach. Śledczy będą ustalać dokładny przebieg oraz przyczyny tragicznego zdarzenia.

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