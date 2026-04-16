Juwenalia Śląskie 2026 w Katowicach. Trzy dni koncertów i ponad 25 artystów na Muchowcu

Studenckie święto z tradycją i energią miasta
Juwenalia Śląskie to coroczne święto studentów, które od lat przyciąga fanów muzyki na żywo i beztroskiej zabawy. Wydarzenie ma wieloletnią tradycję, a jego historia sięga lat 90-tych. Choć kierowane głównie do studentów, przyciąga również wszystkich, którzy chcą poczuć świeżość, intensywność i klimat wspólnego „bycia razem w realu”.
Festiwal wraca do Katowickiego Parku Leśnego na Muchowcu - na uczestników będą czekać dwie sceny, „tajemnicza dziupla”, magiczny leśny chill zone, strefy festiwalowe, gastro, konkursy, gry i zabawy. Organizatorzy podkreślają, że uczestnicy dostaną ogromną przestrzeń do imprezowania na Main Stage.
Terminy Juwenaliów Śląskich 2026
- Korowód – 19 maja 2026
- Impreza w Pomarańczy / imprezy towarzyszące – 20 maja 2026
- Festiwal muzyczny – 21–23 maja 2026
Line-up Juwenaliów Śląskich 2026
Kto zagra na Juwenaliach Śląskich? Lista ogłoszonych artystów jest bogata! Uczestników czekają aż trzy dni pełne koncertów.
Czwartek - 21.05.2026
- Jan-Rapowanie
- TOMM¥ €A$H
- Rów Babicze
- hubert.
- TBA
Piątek - 22.05.2026
- Kuban
- Bracia Figo Fagot
- Grubson
- Lordofon
- Wojtek Szumański
- Lotta
- TBA
Sobota - 23.05.2026
- Gibbs
- Guzior
- Fukaj
- Seni x Inee
- Opał
- Coals
- Lor
- ZuzaOk
- Bubblegun
Topowi polscy wykonawcy, niezapomniana atmosfera, studencka energia! Choć wydarzenie kierowane głównie do studentów, przyciągnie z pewnością również wszystkich spragnionych muzycznej świeżości i intensywności. Przygotujcie się na majowy mix emocji, szaleństwa i doskonałej zabawy! Nie może Was tam zabraknąć!
Organizator: Juwenalia Śląskie
LOKALIZACJA: Katowice, Katowicki Park Leśny ul. Francuska 180 (Polana Piknikowa)
BILETY oraz 3-DNIOWE KARNETY: https://biletomat.pl/wydarzenia/juwenalia-slaskie-29904