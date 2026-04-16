Juwenalia Śląskie 2026 w Katowicach. Trzy dni koncertów i ponad 25 artystów na Muchowcu

2026-04-16 15:23

Juwenalia Śląskie 2026 to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń muzycznych na Śląsku. Festiwal muzyczny odbędzie się w Katowicach w dniach 21-23 maja 2026, a na uczestników czeka ponad 25 artystów i trzy dni koncertów w Katowickim Parku Leśnym na Muchowcu.

Autor: Juwenalia Śląskie/ Materiały prasowe

Studenckie święto z tradycją i energią miasta

Juwenalia Śląskie to coroczne święto studentów, które od lat przyciąga fanów muzyki na żywo i beztroskiej zabawy. Wydarzenie ma wieloletnią tradycję, a jego historia sięga lat 90-tych. Choć kierowane głównie do studentów, przyciąga również wszystkich, którzy chcą poczuć świeżość, intensywność i klimat wspólnego „bycia razem w realu”.

Festiwal wraca do Katowickiego Parku Leśnego na Muchowcu - na uczestników będą czekać dwie sceny, „tajemnicza dziupla”, magiczny leśny chill zone, strefy festiwalowe, gastro, konkursy, gry i zabawy. Organizatorzy podkreślają, że uczestnicy dostaną ogromną przestrzeń do imprezowania na Main Stage.

Terminy Juwenaliów Śląskich 2026

  • Korowód – 19 maja 2026
  • Impreza w Pomarańczy / imprezy towarzyszące – 20 maja 2026
  • Festiwal muzyczny – 21–23 maja 2026
Line-up Juwenaliów Śląskich 2026

Kto zagra na Juwenaliach Śląskich? Lista ogłoszonych artystów jest bogata! Uczestników czekają aż trzy dni pełne koncertów.

Czwartek - 21.05.2026

  • Jan-Rapowanie
  • TOMM¥ €A$H
  • Rów Babicze
  • hubert.
  • TBA

Piątek - 22.05.2026

  • Kuban
  • Bracia Figo Fagot
  • Grubson
  • Lordofon
  • Wojtek Szumański
  • Lotta
  • TBA

Sobota - 23.05.2026

  • Gibbs
  • Guzior
  • Fukaj
  • Seni x Inee
  • Opał
  • Coals
  • Lor
  • ZuzaOk
  • Bubblegun

Topowi polscy wykonawcy, niezapomniana atmosfera, studencka energia! Choć  wydarzenie kierowane głównie do studentów, przyciągnie z pewnością również wszystkich spragnionych muzycznej świeżości i intensywności. Przygotujcie się na majowy mix emocji, szaleństwa i doskonałej zabawy! Nie może Was tam zabraknąć!

Organizator: Juwenalia Śląskie

LOKALIZACJA: Katowice, Katowicki Park Leśny ul. Francuska 180 (Polana Piknikowa)

BILETY oraz 3-DNIOWE KARNETY: https://biletomat.pl/wydarzenia/juwenalia-slaskie-29904

