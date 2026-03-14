Pierwsza interwencja – gmina Poraj
Do pierwszej dramatycznej sytuacji doszło 9 marca. Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej w Myszkowie otrzymali informacje o skrajnie złych warunkach życia psów na prywatnej posesji.
Na miejscu funkcjonariusze odkryli kojec, w którym przebywał pies bez dostępu do świeżej wody i pożywienia. Buda była prowizoryczna i nieocieplona, a podłoże pokryte odchodami. Drugi pies był przywiązany łańcuchem, z nieodpowiednią obrożą, również bez jedzenia i wody.
Powiedzieć, że warunki były złe, to nic nie powiedzieć – zwierzęta cierpiały fizycznie i psychicznie, a ich właściciel naraził je na realne niebezpieczeństwo.
Dramat w Żarkach – pieski zagłodzone w środku domu
Dzień później policja interweniowała w gminie Żarki. Przez okno funkcjonariusze dostrzegli trzy wychudzone psy wewnątrz domu. W pomieszczeniach panował chaos: porozrzucane śmieci, zalegające odchody, brak misek z jedzeniem i wodą. Jeden z psów gryzł karton – prawdopodobnie z braku innej żywności.
Powiatowy Lekarz Weterynarii podjął decyzję o natychmiastowym odebraniu zwierząt, które nie mogły dłużej pozostawać w takich warunkach.
Policja prowadzi postępowanie w kierunku znęcania się nad zwierzętami. Za takie przestępstwo grozi nawet 3 lata więzienia.
Przypominamy, że zwierzę nie jest rzeczą. Decydując się na posiadanie psa lub innego zwierzaka, bierzemy pełną odpowiedzialność za jego życie, zdrowie i właściwe warunki bytowe - przypominają służby.
Dzięki szybkiej reakcji policji i inspektorów weterynarii pięć psów uniknęło dalszego cierpienia. Sprawa ma charakter ostrzegawczy – pokazuje, że nieodpowiedzialność wobec zwierząt nie pozostaje bez konsekwencji.
Psy trafiły pod opiekę osób, które zapewnią im właściwe warunki, a sprawca znęcania się nad nimi musi liczyć się z odpowiedzialnością karną.