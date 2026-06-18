Dramatyczne zdarzenie w Radostkowie: 16-latek ciężko ranny po upadku z hulajnogi

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło późnym wieczorem w środę, 17 czerwca. Około godziny 23.30 w miejscowości Radostków (gmina Mykanów), na ulicy Szkolnej, młody kierujący hulajnogą elektryczną nagle zjechał z chodnika i przewrócił się na asfaltową jezdnię. Mundurowi wstępnie ustalili, że szesnastolatek z niejasnych dotychczas przyczyn całkowicie stracił kontrolę nad prowadzonym przez siebie jednośladem.

Skutki uderzenia o twarde podłoże okazały się dramatyczne. Nastolatek doznał niezwykle groźnego urazu głowy. Interweniujące na miejscu służby ratownicze natychmiast zdecydowały o konieczności przetransportowania ciężko rannego chłopca do placówki medycznej. Jak odnotowali pracujący przy sprawie funkcjonariusze policji, młody człowiek jechał na hulajnodze bez założonego na głowę kasku ochronnego.

Mundurowi po raz kolejny przypominają o konieczności stosowania się do przepisów ruchu drogowego przez kierujących jednośladami z napędem elektrycznym. Zaznaczają, że podstawowym miejscem do jazdy na takich urządzeniach są ścieżki rowerowe, a korzystanie z przestrzeni dla pieszych jest dozwolone jedynie w ściśle określonych, wyjątkowych przypadkach. Warto również pamiętać, że tego typu pojazdy nie mogą poruszać się szybciej niż 20 km/h.

Elektryczne hulajnogi: o czym muszą pamiętać ich użytkownicy?

Funkcjonariusze zwracają uwagę na fakt, że poruszanie się e-hulajnogą to nie tylko zabawa, ale też obowiązki wynikające z prawa o ruchu drogowym. Prawo do samodzielnego użytkowania takiego sprzętu zyskują dopiero trzynastolatkowie. Należy pamiętać, że młodzież w wieku od 13 do 18 lat musi legitymować się kartą rowerową lub posiadać inny dokument uprawniający do prowadzenia tego rodzaju pojazdów.

Zasady poruszania się są jasno określone: w pierwszej kolejności należy wybierać drogi wyznaczone dla rowerów. Wjazd na ulicę jest dozwolony wyłącznie na tych odcinkach, gdzie obowiązuje strefa ograniczenia prędkości do 30 km/h. Z kolei jazda po chodniku to ostateczność, dopuszczalna tylko wtedy, gdy przylega on do drogi szybszego ruchu (powyżej 30 km/h) i brakuje dedykowanej infrastruktury rowerowej.

Prawo kategorycznie ogranicza prędkość maksymalną elektrycznych hulajnóg do 20 km/h. Na jednośladzie zabrania się przewożenia jakichkolwiek pasażerów, zwierząt czy gabarytowych bagaży, które mogłyby utrudniać jazdę. Surowo zakazane jest również używanie smartfona w trakcie jazdy, kierowanie po spożyciu alkoholu lub narkotyków, a także przejeżdżanie w poprzek przejść dla pieszych (w takich miejscach z pojazdu trzeba zsiąść i go przepchnąć).

Służby mundurowe przypominają o kluczowej zmianie w prawie, zaplanowanej na 3 czerwca 2026 r. Od tego momentu każdy użytkownik do 16. roku życia, jadący na rowerze, hulajnodze czy innym urządzeniu transportu osobistego, będzie miał obowiązek noszenia kasku ochronnego. Odpowiedzialność za egzekwowanie tego wymogu i ewentualne sankcje za jego złamanie spadną bezpośrednio na rodziców i opiekunów prawnych nieletnich.