Groźny pożar w Jastrzębiu-Zdroju. Kłęby gęstego dymu nad miastem

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-08-06 7:46

W czwartek rano mieszkańcy Jastrzębia-Zdroju byli świadkami groźnego pożaru przy ulicy Arki Bożka. Ogień wybuchł w jednym z okolicznych pustostanów, a nad miastem unosiły się kłęby czarnego dymu. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Słup gęstego, czarnego dymu unoszący się nad budynkiem mieszkalnym. O pożarze w Jastrzębiu przeczytasz na Eska Śląskie.
Autor: Dawid34/Screenshot/ Youtube

Czarny dym nad Jastrzębiem-Zdrojem. Płonął opuszczony budynek

W czwartkowy poranek, 6 sierpnia, w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy Arki Bożka wybuchł pożar. Ogień objął opuszczony budynek, a nad okolicą błyskawicznie pojawił się gęsty, czarny dym, który można było dostrzec ze znacznej odległości.

Z ustaleń Radia 90 wynika, że wewnątrz opuszczonego obiektu płonęły zgromadzone tam śmieci i drewno. Sytuacja prezentowała się na tyle groźnie, że do akcji natychmiast zadysponowano liczne siły straży pożarnej.

Z żywiołem walczyły cztery zastępy strażaków. Służby błyskawicznie podjęły działania gaśnicze, aby opanować sytuację i nie dopuścić do przeniesienia się ognia na sąsiednie tereny.

Akcja zakończyła się sukcesem i pożar został skutecznie ugaszony. Według informacji przekazanych przez służby, w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Na ten moment nie wiadomo, co dokładnie spowodowało zaprószenie ognia w pustostanie.

Mieszkańcy pobliskich osiedli obserwowali intensywne zadymienie, które zaniepokoiło wiele osób. Dzięki sprawnej interwencji ratowników zagrożenie zostało szybko i sprawnie zneutralizowane.

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Straż pożarna apeluje o ostrożność. Pustostany to tykające bomby

Przedstawiciele straży pożarnej kolejny raz apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i przypominają, że opuszczone budynki to miejsca o podwyższonym ryzyku pożarowym. Zazwyczaj zalegają tam łatwopalne materiały, śmieci czy stare meble, co sprawia, że nawet niewielka iskra może doprowadzić do błyskawicznego rozprzestrzenienia się ognia.

Służby ratunkowe stanowczo odradzają wchodzenie do takich obiektów i apelują o niezostawianie w nich przedmiotów mogących wywołać pożar. Podkreślają, że z pozoru niegroźny płomień w pustostanie może szybko przerodzić się w potężny żywioł, który stanowi realne niebezpieczeństwo zarówno dla ludzi w pobliżu, jak i pobliskiej infrastruktury.

Strażacy przypominają również podstawową zasadę bezpieczeństwa: każde zauważenie zadymienia lub ognia powinno być natychmiast zgłaszane pod numery alarmowe.

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