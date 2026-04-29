Morze kwiatów na grobie Łukasza Litewki. Niezwykły widok pożegnania

Obraz miejsca spoczynku Łukasza Litewki wywołuje ogromne emocje od pierwszego spojrzenia. Mogiła praktycznie znika pod pękami kwiatów, co świadczy o ogromnej pamięci i szacunku. Na cmentarzu dominują kompozycje z białych i czerwonych róż, tworzące narodowe barwy, które natychmiast przykuwają uwagę. Pomiędzy nimi ułożono zielone gałązki, ozdobne wstążki i różnorodne warstwowe wiązanki.

W samym sercu tego morza kwiatów znajduje się prosty, drewniany krzyż. Umieszczono na nim skromną tabliczkę z imieniem i nazwiskiem posła, co stanowi niezwykle wymowny akcent. Krzyż, jeszcze nieosadzony na stałe, spoczywa na świeżej ziemi przykrytej zieloną matą, dobitnie uświadamiając, jak bolesna i niedawna jest to strata.

Obok postawiono czarno-białe zdjęcie zmarłego. Uśmiechnięta twarz Łukasza Litewki uwieczniona na fotografii jaskrawo kontrastuje z przejmującą ciszą cmentarza, stanowiąc bolesne przypomnienie o tym, kim był zaledwie chwilę wcześniej.

Przestrzeń wokół grobu wypełniają dziesiątki potężnych, bogato zdobionych wieńców, często przepasanych biało-czerwonymi szarfami. Przyniosły je zarówno instytucje, jak i najbliżsi przyjaciele oraz rodzina. Obok widać rzędy zniczy – niektóre jeszcze płoną, inne już zgasły, a między nimi rozrzucono pojedyncze róże, będące spontanicznym symbolem ostatniego pożegnania.

Pogrzeb Łukasza Litewki w Sosnowcu. Tłumy pożegnały posła Lewicy

Tragicznie zmarły poseł Łukasz Litewka spoczął w środę, 29 kwietnia, na cmentarzu parafialnym w Sosnowcu. Ceremonia miała charakter państwowy i od początku zapowiadała się jako niezwykle podniosłe wydarzenie.

Msza żałobna odbyła się w kościele św. Joachima, a tłumy ludzi gromadziły się wokół świątyni na długo przed jej rozpoczęciem. Wiele osób, nie mogąc dostać się do środka, uczestniczyło w nabożeństwie na zewnątrz, w ciszy przerywanej jedynie przyciszonymi rozmowami i krokami.

Jeden z najbardziej symbolicznych momentów miał miejsce wewnątrz kościoła. Prezydent Karol Nawrocki wręczył ojcu zmarłego, Zdzisławowi Litewce, pośmiertne odznaczenie – Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, co wywołało głębokie wzruszenie wśród zebranych.

Biskup sosnowiecki Artur Ważny, który przewodniczył liturgii, wygłosił poruszające kazanie, pełne bólu, ale i nadziei.

Pokazał, że autentyczne dobro nie potrzebuje wielkich haseł ani określonych barw – mówił duchowny. Biskup zaznaczył, że Łukasz Litewka, żyjąc w świecie podziałów i chaosu, potrafił „rozszczepiać to, co trudne, na czystą empatię”.

Podczas homilii uczestnicy pogrzebu nie byli w stanie ukryć łez. Niektórzy płakali głośno, inni w milczeniu ocierali oczy, a emocje chwilami stawały się niezwykle trudne do opanowania.

Po nabożeństwie głos zabrali najbliżsi zmarłego oraz jego współpracownicy. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że Litewka był po prostu „dobrym człowiekiem”, dla którego pomoc innym była sensem życia. Z kolei członkowie #TeamLitewka wspominali przyjaciela jako osobę dostrzegającą dobro tam, gdzie inni go nie widzieli.

Jednak największe wzruszenie wywołał list od rodziny, który został odczytany przez księdza. Słowa wyrażające dumę, miłość i niewyobrażalny ból rodziców głęboko poruszyły wszystkich zgromadzonych.

- Synku, Syneczku Drogi, żegnamy się dzisiaj z Tobą. Nie ma słów, które mogłyby opisać ból rodziców, stojących nad trumną własnego dziecka. To nie tak miało być, to my powinniśmy odchodzić pierwsi, a nie dziś żegnać Ciebie - naszego syna, naszą dumę, część naszego serca. Byłeś człowiekiem o niezwykłej dobroci, zawsze dostrzegałeś, których inni mijali obojętnie - brzmiała treść listu.

Kondukt żałobny przeszedł ulicami Sosnowca. Ostatnie pożegnanie na cmentarzu

Gdy uroczystości w kościele dobiegły końca, kondukt żałobny wyruszył w stronę cmentarza. W ostatniej drodze posłowi towarzyszyły tysiące osób. Wzdłuż trasy gromadzili się mieszkańcy trzymający znicze i kwiaty, a w tle rozbrzmiewały ciche, lecz wyraźne oklaski. Był to wyjątkowy sposób na podziękowanie za jego dobroć i zaangażowanie na rzecz innych.

Na cmentarzu odbyło się ostateczne pożegnanie. Wzięli w nim udział zarówno najważniejsi polscy politycy, jak i zwykli obywatele, którym zmarły poseł pomógł w trudnych chwilach. Całość ceremonii zwieńczyła salwa honorowa.

Symboliczny grób Łukasza Litewki. Miejsce pamięci

Obecnie to właśnie miejsce spoczynku przekazuje najwięcej emocji. Morze kwiatów, setki zniczy i wciąż obecni ludzie tworzą niezapomniany obraz hołdu dla zmarłego.

To znacznie więcej niż zwykły grób. To przestrzeń pamięci o człowieku, który – według słów jego znajomych – nigdy nie odwrócił się od potrzebujących.