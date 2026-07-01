Wodny plac zabaw w Parku Chopina w Gliwicach znów jest dostępny dla mieszkańców. To najważniejsza informacja po przerwie spowodowanej awarią techniczną. Obiekt został ponownie otwarty po zakończeniu prac naprawczych.
Jak podaje gliwice.eu, informację o przywróceniu działania przekazał Miejski Zarząd Usług Komunalnych. Z komunikatu wynika, że usterka została usunięta, a pluskadełko w parku ponownie udostępniono użytkownikom.
Po naprawie obiekt wrócił do działania
Sprawa dotyczy miejsca dobrze znanego mieszkańcom, zwłaszcza rodzinom z dziećmi, które w cieplejsze dni szukają w mieście sposobu na ochłodę i aktywne spędzenie czasu. Chodzi o wodny plac zabaw w Parku Chopina, określany w miejskim komunikacie także jako pluskadełko lub plac wodny.
To ważne doprecyzowanie, bo nie chodzi o uruchomienie nowej atrakcji, ale o ponowne otwarcie po technicznej przerwie. Według informacji opublikowanych przez gliwice.eu wcześniej doszło tam do awarii, a następnie prowadzono prace naprawcze.
Zakończenie tych prac oznacza, że obiekt wrócił do normalnego użytkowania. W praktyce dla mieszkańców liczy się przede wszystkim to, że miejsce znów działa i można z niego korzystać.
Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI