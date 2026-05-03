Kłęby czarnego dymu widoczne z kilkunastu kilometrów. Do mieszkańców skierowano apel

Pożar na terenie Fabryki Drutu w Gliwicach

Ogień objął elementy po rozbiórce hali lub odpady składowane na zewnątrz

Na miejscu pracują liczne zastępy straży pożarnej

Gęsty, czarny dym widoczny m.in. z Bytomia i Tarnowskich Gór

Trwa akcja gaśnicza, która może potrwać kilka godzin

Na terenie fabryki drutu w Gliwicach doszło do pożaru. Na miejscu działają liczne zastępy straży pożarnej. Kłęby czarnego dymu są widoczne m.in. z Bytomia i Tarnowskich Gór. - Na terenie Fabryki Drutu palą się elementy po rozbiórce hali. Trwa akcja gaśnicza. Na ten moment nie ma zagrożenia dla sąsiedniej hali. Na miejsce jedzie też zastęp rozpoznawczo-pomiarowy, który będzie badać na bieżąco atmosferę - przekazała w mediach społecznościowych Katarzyna Kuczyńska-Budka, prezydent Gliwic.

"Apel do mieszkańców Gliwic Przy ul. Jana Śliwki (w rejonie Fabryki Drutu) doszło do pożaru. Na miejscu trwa akcja gaśnicza! Ogień objął najprawdopodobniej składowane na zewnątrz odpady lub elementy po rozbiórce. Prosimy o zachowanie ostrożności i unikanie okolicy. Akcja może potrwać jeszcze kilka godzin. Na miejsce zadysponowano również zastęp rozpoznawczo-pomiarowy, który będzie na bieżąco monitorował jakość powietrza" - czytamy na oficjalnej stronie miasta.