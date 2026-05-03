Do akcji ruszyły śmigłowce i samoloty. Gigantyczny pożar pod Częstochową

Jacek Chlewicki
2026-05-03 18:31

Trwa walka z dużym pożarem lasu w miejscowości Hutki w gminie Konopiska (woj. śląskie). Ogień objął już rozległy obszar, a na miejscu pracują dziesiątki zastępów straży pożarnej wspieranych z powietrza.

  • Pożar w Hutkach (gmina Konopiska, woj. śląskie)
  • Spłonęło około 15 hektarów lasu
  • 33 zastępy straży pożarnej w akcji
  • Wsparcie: 2 śmigłowce i 2 samoloty gaśnicze
  • Na miejscu kierownictwo PSP i grupa operacyjna z Katowic
  • Akcja gaśnicza nadal trwa

Pożar objął teren leśny o powierzchni około 15 hektarów. Sytuacja jest poważna i wymaga zaangażowania znacznych sił ratowniczych. Strażacy prowadzą działania, aby jak najszybciej opanować rozprzestrzeniający się ogień i zapobiec jego dalszemu rozwojowi.

W akcji bierze udział łącznie 33 zastępy straży pożarnej:

  • 9 zastępów Państwowej Straży Pożarnej
  • 24 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych

Działania naziemne wspierane są przez siły z powietrza. Do gaszenia pożaru skierowano:

  • 2 śmigłowce gaśnicze
  • 2 samoloty gaśnicze

To pozwala na prowadzenie intensywnych działań w trudno dostępnych fragmentach lasu.

Na miejscu obecna jest Grupa Operacyjna Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach. Służby na bieżąco koordynują akcję i podejmują decyzje mające na celu szybkie opanowanie sytuacji.

Akcja gaśnicza wciąż trwa. Strażacy koncentrują się na ograniczeniu rozprzestrzeniania się ognia oraz dogaszaniu już objętych pożarem terenów. Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności w lasach. Obecne warunki sprzyjają powstawaniu i szybkiemu rozwojowi pożarów.

