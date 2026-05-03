Do akcji ruszyły śmigłowce i samoloty. Gigantyczny pożar pod Częstochową

- Pożar w Hutkach (gmina Konopiska, woj. śląskie)
- Spłonęło około 15 hektarów lasu
- 33 zastępy straży pożarnej w akcji
- Wsparcie: 2 śmigłowce i 2 samoloty gaśnicze
- Na miejscu kierownictwo PSP i grupa operacyjna z Katowic
- Akcja gaśnicza nadal trwa
Pożar objął teren leśny o powierzchni około 15 hektarów. Sytuacja jest poważna i wymaga zaangażowania znacznych sił ratowniczych. Strażacy prowadzą działania, aby jak najszybciej opanować rozprzestrzeniający się ogień i zapobiec jego dalszemu rozwojowi.
W akcji bierze udział łącznie 33 zastępy straży pożarnej:
- 9 zastępów Państwowej Straży Pożarnej
- 24 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych
Działania naziemne wspierane są przez siły z powietrza. Do gaszenia pożaru skierowano:
- 2 śmigłowce gaśnicze
- 2 samoloty gaśnicze
To pozwala na prowadzenie intensywnych działań w trudno dostępnych fragmentach lasu.
Na miejscu obecna jest Grupa Operacyjna Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach. Służby na bieżąco koordynują akcję i podejmują decyzje mające na celu szybkie opanowanie sytuacji.
Akcja gaśnicza wciąż trwa. Strażacy koncentrują się na ograniczeniu rozprzestrzeniania się ognia oraz dogaszaniu już objętych pożarem terenów. Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności w lasach. Obecne warunki sprzyjają powstawaniu i szybkiemu rozwojowi pożarów.