Do akcji ruszyły śmigłowce i samoloty. Gigantyczny pożar pod Częstochową

Pożar w Hutkach (gmina Konopiska, woj. śląskie)

Spłonęło około 15 hektarów lasu

33 zastępy straży pożarnej w akcji

Wsparcie: 2 śmigłowce i 2 samoloty gaśnicze

Na miejscu kierownictwo PSP i grupa operacyjna z Katowic

Akcja gaśnicza nadal trwa

Pożar objął teren leśny o powierzchni około 15 hektarów. Sytuacja jest poważna i wymaga zaangażowania znacznych sił ratowniczych. Strażacy prowadzą działania, aby jak najszybciej opanować rozprzestrzeniający się ogień i zapobiec jego dalszemu rozwojowi.

W akcji bierze udział łącznie 33 zastępy straży pożarnej:

9 zastępów Państwowej Straży Pożarnej

24 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych

Działania naziemne wspierane są przez siły z powietrza. Do gaszenia pożaru skierowano:

2 śmigłowce gaśnicze

2 samoloty gaśnicze

To pozwala na prowadzenie intensywnych działań w trudno dostępnych fragmentach lasu.

Na miejscu obecna jest Grupa Operacyjna Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach. Służby na bieżąco koordynują akcję i podejmują decyzje mające na celu szybkie opanowanie sytuacji.

Akcja gaśnicza wciąż trwa. Strażacy koncentrują się na ograniczeniu rozprzestrzeniania się ognia oraz dogaszaniu już objętych pożarem terenów. Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności w lasach. Obecne warunki sprzyjają powstawaniu i szybkiemu rozwojowi pożarów.

