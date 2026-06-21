Wypadek na skrzyżowaniu w Gorzycach. Lądował śmigłowiec LPR

Do groźnej sytuacji na drodze doszło w niedzielę, 21 czerwca krótko po godzinie 9.00 w okolicach lokalnej placówki edukacyjnej. Na skrzyżowaniu ulic Bogumińskiej i Raciborskiej zderzyły się ze sobą dwa pojazdy osobowe, co wymagało natychmiastowej interwencji wielu służb ratunkowych. Do akcji zadysponowano strażaków, ratowników medycznych, funkcjonariuszy policji oraz załogę helikoptera LPR.

Według informacji przekazanych przez wodzisławskich mundurowych, kolizja skutkowała urazami u trzech uczestników ruchu. Obrażenia jednego z poszkodowanych okazały się na tyle rozległe i zagrażające zdrowiu, że podjęto decyzję o pilnym przetransportowaniu go drogą powietrzną do placówki medycznej. W sieci udostępniono również zdjęcia ilustrujące zniszczenia na miejscu zdarzenia.

– Wstępną przyczyną zdarzenia było nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. Trzy osoby zostały ranne, najpoważniej ranny został przetransportowany do szpitala LPR – poinformowała wodzisławska policja.

Zablokowane drogi w Gorzycach. Apel wodzisławskiej policji do kierowców

Przez kilka godzin przejazd w rejonie zbiegu ulic Raciborskiej i Bogumińskiej był całkowicie niemożliwy z powodu zamknięcia trasy przez pracujące na miejscu służby. Mundurowi zabezpieczali dowody i badali ślady, aby jak najdokładniej zrekonstruować przebieg tego porannego incydentu drogowego. Służby na bieżąco prosiły podróżujących o rozwagę i baczną obserwację znaków. Ruch samochodowy został w pełni przywrócony dopiero w okolicach godziny 11.45, kiedy zakończono wszystkie niezbędne czynności ratunkowe oraz śledcze.

– Apelujemy o zachowanie ostrożności, pełną koncentrację za kierownicą oraz zwracanie uwagi na obowiązujące oznakowanie. Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i zachowanie rozwagi mogą zapobiec wielu tragicznym zdarzeniom – podkreśla policja.

Teraz to lokalni śledczy zajmą się szczegółowym wyjaśnianiem wszelkich okoliczności tego niebezpiecznego wypadku drogowego. Zgromadzone materiały dowodowe pozwolą ostatecznie odpowiedzieć na pytanie, co dokładnie doprowadziło do zderzenia obu pojazdów na tym newralgicznym skrzyżowaniu.