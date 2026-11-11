Postrzał w Kuźnicy Lechowej pod Częstochową. 66-latek trafił do szpitala

Dramatyczne sceny rozegrały się w środę, 11 listopada, na terenie wsi Kuźnica Lechowa, położonej w gminie Mykanów. Poranny spokój mieszkańców zakłóciła tam pilna akcja ratowników, zaalarmowanych o mężczyźnie posiadającym ranę postrzałową głowy. O całym zajściu jako pierwszy poinformował serwis „kłobucka.pl”.

Zgłoszenie dotarło do dyspozytorów dokładnie o godzinie 9.04. Ratownicy zastali na miejscu rannego 66-latka, a rozległość jego obrażeń wymusiła natychmiastowe wezwanie załogi Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Medycy drogą powietrzną przetransportowali pacjenta do Częstochowy, gdzie trafił do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny przy ulicy Bialskiej.

Chociaż 66-latek przeżył to zdarzenie, napływające z placówki doniesienia wskazują, że znajduje się on w stanie bardzo ciężkim.

Stan postrzelonego 66-latka z Kuźnicy Lechowej. Szpital w Częstochowie zabiera głos

Zaraz po wylądowaniu maszyny w Częstochowie, rannym 66-latkiem zajęli się specjaliści ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, dokąd bezpośrednio go przewieziono.

Kondycja poszkodowanego wymagała od zespołu lekarskiego podjęcia natychmiastowych działań medycznych.

„Poszkodowany mężczyzna przebywa na naszym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Obecnie trwają procedury medyczne mające na celu ratowanie jego zdrowia i życia” – przekazała portalowi „kłobucka.pl” Angelika Kawecka, rzeczniczka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie.

Przedstawiciele lecznicy nie ujawniają na ten moment żadnych dodatkowych szczegółów o charakterze urazów ani o dalszych rokowaniach.

66-latek z Kuźnicy Lechowej miał pozwolenie na broń. Policja o obecności żony

Dokładny przebieg tego porannego dramatu próbują teraz odtworzyć śledczy z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, którzy pracują nad sprawą.

Mundurowi potwierdzili już oficjalnie, że ranny 66-latek dysponował legalnym pozwoleniem na posiadanie broni. Ustalono ponadto, że w chwili oddania strzału w domu przebywała również żona poszkodowanego.

„Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna posiadał pozwolenie na broń. W chwili, gdy padł strzał, w domu przebywała również jego żona” – poinformowała podkomisarz Barbara Poznańska, pełniąca funkcję oficera prasowego Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

Fakt, że kobieta znajdowała się wtedy w budynku, jest jednym z potwierdzonych elementów tej sprawy. Funkcjonariusze nie podali jednak żadnych informacji sugerujących jej udział w postrzeleniu małżonka.

Okoliczności postrzału pod Częstochową. Policja bada przebieg zdarzeń w Kuźnicy Lechowej

Obecnie sposób, w jaki 66-latek został postrzelony, pozostaje niewyjaśniony. Mundurowi nie informują, kto dokładnie pociągnął za spust, ani w jakich okolicznościach użyto broni.

Stróże prawa realizują obecnie czynności dochodzeniowe, które mają na celu dokładne zrekonstruowanie wydarzeń oraz wskazanie przyczyn tego incydentu.

Dla prowadzących sprawę najważniejsze będzie teraz ustalenie, co działo się w budynku tuż przed wystrzałem oraz jak doszło do powstania tak ciężkich obrażeń u poszkodowanego mężczyzny.