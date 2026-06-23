Do bardzo niebezpiecznego zdarzenia doszło we wtorkowe popołudnie na Zalewie Chechło-Nakło w powiecie tarnogórskim. Chwile grozy przeżyli tam znajomi 16-latka, który nagle zniknął pod powierzchnią wody. Natychmiast wezwano pomoc.

Dramatyczne zgłoszenie i szybka reakcja

Zgłoszenie o dramatycznej sytuacji wpłynęło do służb ratunkowych w Tarnowskich Górach tuż przed godziną 16:00. To właśnie wtedy koledzy nastolatka zaalarmowali, że chłopak znalazł się pod wodą i nie wypływa na powierzchnię.

Walka z czasem i reanimacja na brzegu

Na miejsce natychmiast skierowano specjalistyczne jednostki, w tym nurków. Rozpoczęła się walka z czasem. Oficjalne informacje w tej sprawie przekazała nam rzeczniczka tarnogórskiej straży pożarnej.

- Z informacji, które wpłynęły do stanowiska kierowania w Tarnowskich Górach wynika, że koledzy 16-latka zgłosili, że jest pod wodą. 16-letni chłopak został wyciągnięty z wody o godz. 16:40 przez specjalistyczną grupę ratownictwa wodno-nurkowego w Bytomiu. Na ten moment są podejmowane czynności reanimacyjne przez obecny na miejscu zespół ratownictwa medycznego

- przekazała nam kpt. mgr inż. Joanna Cichoń z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach.

Służby na miejscu zdarzenia

W akcji ratunkowej na Zalewie Chechło-Nakło, położonym w powiecie tarnogórskim, biorą udział liczne siły i środki. Na miejscu pracują strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej, Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej z Tarnowskich Gór oraz wspomniana już specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego z Bytomia.

Więcej informacji wkrótce.