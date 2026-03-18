Ciała znanego prokuratora i jego syna w zrujnowanym domu. Ich pogrzeb był owiany ścisłą tajemnicą

Makabryczne odkrycie w Rybniku. Ciała Jerzego Hopa i jego syna

Ciała byłego szefa Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach, Jerzego Hopa, oraz jego syna Łukasza odnaleziono 7 marca 2026 roku około godziny 13:00. Makabrycznego odkrycia dokonano w ich domu przy ulicy Platanowej w Rybniku. Obecnie śledczy próbują ustalić, w jakich okolicznościach zginęli 68-letni mężczyzna i jego 41-letni potomek. Sytuację komplikuje fakt, że budynek był w fatalnym stanie – odcięto w nim dostawy prądu i gazu, a wnętrze było zaśmiecone butelkami i innymi odpadkami. Z relacji świadków wynika, że były prokurator bardzo przeżył śmierć żony, co doprowadziło do zaniedbania posesji. Jakiś czas temu mundurowi interweniowali tam po sygnałach od sąsiadów, którzy byli zaniepokojeni wiecznie otwartymi drzwiami wejściowymi. Niedługo po tej interwencji w domu znaleziono zwłoki obu mężczyzn.

Śledczy na ten moment wykluczają, by do śmierci mężczyzn przyczyniły się osoby trzecie, jednak postępowanie wyjaśniające wciąż trwa. W czasie gdy policja bada szczegóły tragedii, rodzina pożegnała Jerzego Hopa i jego syna. Co zaskakujące, ceremonia pogrzebowa odbyła się w głębokiej tajemnicy. Nasz reporter uwiecznił nagrobek z niewielkimi tabliczkami informującymi o śmierci ojca i syna, ale żaden z sąsiadów nie widział klepsydry. Jak podaje "Fakt", pochówek miał miejsce w sobotę, 14 marca 2026 roku, a zmarli spoczęli w rodzinnym grobowcu.

"Nic nie można było mówić. Wszystko było ściśle tajne, nie wiadomo dlaczego"

– relacjonuje w rozmowie z "Faktem" osoba, która znała kulisy ceremonii.

"Pochówek był bardzo skromny. Wszystko zaczęło się o godz. 10:00 i trwało może niecałe pół godziny"

– dodaje anonimowy informator dziennika.

Pogrzeb miał charakter świecki, zabrakło na nim tłumów i mszy. Uwagę zwracała szarfa na jednym z wieńców z napisem: "Byłeś moim wszystkim". Warto zaznaczyć, że życiorys Jerzego Hopa obfitował w kontrowersje.

Kryminalna przeszłość Jerzego Hopa. Afera korupcyjna w prokuraturze

Jerzy Hop, niegdyś ceniony prawnik i szef Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach, stał się bohaterem jednego z największych skandali korupcyjnych w historii polskiego wymiaru sprawiedliwości. Złożone śledztwo dowiodło, że w latach 1993-2002 przywłaszczał sobie pieniądze, które rzekomo miały wspierać prokuraturę, a w rzeczywistości zasilały jego prywatne konto. Po wybuchu afery Hop szybko stracił stanowisko. Mimo że nigdy nie przyznał się do zarzucanych mu czynów, sąd uznał go winnym wyłudzania funduszy od przedsiębiorców przez prawie dziesięć lat.

Za wyłudzenie kwoty 1,7 miliona złotych został skazany na 8 lat pozbawienia wolności. W ostatnich latach mieszkał razem z synem Łukaszem w Rybniku. Choć sąsiedzi nie mieli do niego zastrzeżeń, w powszechnej opinii skandal korupcyjny zniszczył jego reputację, na którą pracował przez lata. Dodatkowo jego stan pogarszały problemy w życiu osobistym.

Wszystko wskazuje na to, że śmierć Jerzego i Łukasza Hopów była wynikiem nieszczęśliwego wypadku. Choć prokuratura wstępnie wyklucza udział osób trzecich, dokładne przyczyny zgonu nie są jeszcze znane, a śledztwo jest w toku.