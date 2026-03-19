Wypadek w Dąbrowie Górniczej. 8-latka wezwała pomoc do poszkodowanej matki

Do dąbrowskiej komendy policji wpłynęły oficjalne podziękowania od jednej z wdzięcznych mieszkanek. Poszkodowana doceniła mundurowych za błyskawiczną i w pełni profesjonalną reakcję w kryzysowym momencie, która zapewniła bezpieczeństwo jej bliskim.

Zdarzenie miało miejsce w prywatnym domu, gdzie trwał remont. Kobieta nagle straciła równowagę i runęła z drabiny, odnosząc obrażenia wymagające pilnej interwencji medycznej. W tej skrajnie trudnej sytuacji największym opanowaniem wykazała się jej 8-letnia córka. Dziewczynka w ogóle nie wpadła w histerię, tylko błyskawicznie chwyciła za telefon, wykręciła numer 112 i precyzyjnie zrelacjonowała dyspozytorowi cały incydent.

Na miejsce zdarzenia jako pierwszy dotarł policyjny patrol interwencyjny, w którego skład wchodzili starsza posterunkowa Nikola Śliwińska oraz starszy posterunkowy Bartłomiej Napora. Funkcjonariusze wykazali się ogromną empatią oraz opanowaniem, natychmiast zabezpieczając ranną kobietę i uspokajając przerażone dziecko, dopóki na miejscu nie zjawili się ratownicy medyczni oraz krewni.

Stan poszkodowanej okazał się bardzo poważny, ponieważ w trakcie trwania policyjnej interwencji nagle dostała silnego ataku drgawek. Mundurowi bez wahania przystąpili do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ich zdecydowana i szybka reakcja odegrała kluczową rolę w ustabilizowaniu pacjentki przed fizycznym przekazaniem jej pod specjalistyczną opiekę lekarską.

Chociaż postawa interweniującego patrolu zasługuje na najwyższe uznanie, to główną bohaterką tej historii pozostaje 8-latka. Reakcja dziecka w obliczu bezpośredniego zagrożenia wymaga szczególnego wyróżnienia ze względu na niebywałą odpowiedzialność. Tego rodzaju trzeźwość umysłu oraz umiejętność logicznego działania w stresie stanowią doskonały wzór do naśladowania nawet dla niejednego dorosłego.

Opisany incydent dobitnie udowadnia, że wczesna edukacja dzieci w obszarze bezpieczeństwa przynosi wymierne i namacalne rezultaty. Świadomość procedur ratunkowych i znajomość numerów alarmowych przez najmłodszych niejednokrotnie decyduje o skutecznym ratowaniu ludzkiego zdrowia, a nierzadko również życia w nagłych wypadkach.