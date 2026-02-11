Zmiany w katowickiej prokuraturze. Stanowisko traci śledczy od afery KNF

Dymisja po latach służby

Decyzja zapadła na szczeblu centralnym i wywołała spore poruszenie w lokalnym środowisku prawniczym. Jak ustaliło Radio ESKA, Tomasz Tadla przestał pełnić funkcję naczelnika Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Katowicach. Doświadczony prokurator kierował tą elitarną jednostką przez blisko osiem lat, a za jego odwołaniem stoi Prokuratura Krajowa.

Sprawy, którymi żyła cała Polska

Odchodzący naczelnik to postać doskonale znana w wymiarze sprawiedliwości, z doświadczeniem sięgającym lat 90. Specjalizował się w trudnych, medialnych postępowaniach gospodarczych. To właśnie Tadla badał wątki korupcyjne przy prywatyzacji PLL LOT oraz spółki STOEN. Jego nazwisko pojawiało się również przy okazji głośnego śledztwa w sprawie afery KNF, dotyczącej propozycji korupcyjnych, jakie miał otrzymać bankier Leszek Czarnecki.

Następca przychodzi z centrali

Wakat na stanowisku szefa katowickiego wydziału został już obsadzony. Obowiązki te przejmie Marek Wełna. Nowy naczelnik wywodzi się ze struktur Prokuratury Krajowej i posiada bogate doświadczenie zawodowe. W swojej karierze nadzorował oraz osobiście prowadził szereg kluczowych postępowań o znaczeniu ogólnokrajowym.