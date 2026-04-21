Przemysław K. uprowadził 11-letnią Wiktorię. Mężczyzna zwabił dziecko z Sosnowca

Koszmar rozpoczął się wieczorem 6 sierpnia 2023 roku. Nastolatka wyszła ze swojego domu w sosnowieckiej dzielnicy Dańdówka pod pretekstem wyrzucenia śmieci. Prawda wyglądała jednak zupełnie inaczej, ponieważ dziewczynka od dłuższego czasu korespondowała w sieci z 41-letnim mieszkańcem Koszalina. Mężczyzna powoli zdobywał zaufanie ofiary i skutecznie nią manipulował. Namówił 11-latkę na spotkanie twarzą w twarz, dlatego dziecko samodzielnie poszło na miejscowy dworzec kolejowy, gdzie pojawił się porywacz.

To był zaledwie początek dramatycznych wydarzeń. Przemysław K. wciągnął 11-latkę do swojego samochodu i ruszył w kierunku Koszalina.

Sprawca od samego początku robił wszystko, aby zmylić tropy i maksymalnie utrudnić pracę organom ścigania. Służby potraktowały to zgłoszenie priorytetowo i uruchomiły ogólnopolski system powiadamiania o zaginionych dzieciach Child Alert. Akcja poszukiwawcza charakteryzowała się niespotykaną wcześniej mobilizacją policjantów z całego kraju.

Koszmar 11-latki z Sosnowca. Porywacz dopuścił się przestępstw seksualnych

Funkcjonariuszom udało się namierzyć i zatrzymać Przemysława K. już 7 sierpnia 2023 roku. Wtedy też zaginiona dziewczynka odnalazła się cała i zdrowa, po czym natychmiast trafiła z powrotem pod opiekę swoich bliskich.

Błyskawiczne odnalezienie 11-latki nie zakończyło jednak jej osobistego dramatu. Prowadzący śledztwo szybko ustalili, że w trakcie wielogodzinnego uprowadzenia doszło do niezwykle poważnych przestępstw na tle seksualnym. Te dramatyczne wydarzenia z pewnością na zawsze pozostawią ślad w psychice małoletniej ofiary.

Z uwagi na niezwykle drastyczny i delikatny charakter całej sytuacji organy ścigania utajniły wszelkie szczegóły prowadzonego postępowania. Proces sądowy zatrzymanego mężczyzny odbywał się przy drzwiach zamkniętych, aby bezwzględnie chronić prywatność skrzywdzonego dziecka.

Prawomocny wyrok dla Przemysława K. Sąd w Szczecinie skazał 41-latka

Sąd pierwszej instancji nie miał wątpliwości co do winy Przemysława K. i wymierzył mu karę 13 lat pozbawienia wolności za uprowadzenie oraz czyny pedofilskie. Decyzja ta nie zakończyła jednak sądowej batalii, ponieważ apelację złożyła zarówno obrona, jak i prokuratura. Śledczy domagali się zaostrzenia kwalifikacji prawnej niektórych przestępstw, oceniając zachowanie oskarżonego jako jeszcze bardziej drastyczne w świetle obowiązującego prawa.

Akta sprawy ostatecznie powędrowały do Sądu Apelacyjnego w Szczecinie. Po dokładnej analizie zgromadzonego materiału dowodowego podtrzymano wyrok 13 lat spędzonych za kratami. Sędzia przychylił się jednak do argumentacji prokuratora i zmienił kwalifikację części czynów na znacznie surowszą. Skazany musi dodatkowo wpłacić 20 tysięcy złotych zadośćuczynienia na rzecz poszkodowanej dziewczynki.

Wymiar sprawiedliwości nałożył na 41-latka również dożywotni zakaz podejmowania jakichkolwiek ról związanych z edukacją oraz wychowywaniem nieletnich. Zdecydowano także o zastosowaniu najsurowszego środka zabezpieczającego. Po zakończeniu odsiadki sprawca ma obowiązkowo trafić do zamkniętego ośrodka psychiatrycznego na przymusowe leczenie. Takie rozwiązanie ma uchronić resztę społeczeństwa przed ewentualnymi kolejnymi atakami z jego strony.