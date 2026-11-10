Zamach w Krakowie. Robert Kosidło z Rybnika chciał tylko pomóc koledze

Zmarły 51-latek nie przyjechał do stolicy Małopolski jako przypadkowy turysta zwiedzający zabytki. Przez ponad dwadzieścia lat poznał Rynek Główny od podszewki, a dla lokalnych sprzedawców stał się kimś znacznie bliższym niż zwykłym znajomym. Na co dzień wspierał ich w pracy, doglądał kramów i dostarczał jedzenie. W sobotę, 7 listopada, Robert K. przyszedł na krakowski Rynek po raz ostatni w życiu, gdyż chwilę później zginął od kul napastnika.

Chociaż mężczyzna wywodził się z Rybnika, od wielu lat jego domem była krakowska Nowa Huta. Doskonale znali go wszyscy kupcy pracujący w ścisłym centrum miasta. Z ich relacji wynika, że zawsze mogli liczyć na bezinteresowne wsparcie 51-latka.

„Roberta znaliśmy przeszło 20 lat” – powiedziała „Super Expressowi” Stanisława Gzyl, założycielka Stowarzyszenia Kupców Prowadzących Handel Obwoźny w Centrum Krakowa.

Założycielka stowarzyszenia zapamiętała go jako osobę niezwykle uczciwą, pełną życzliwości oraz zawsze gotową do niesienia pomocy. Nikt z obecnych nie zakładał, że zwykły sobotni dzień przyniesie tak niewyobrażalny dramat.

Strzelanina na Rynku w Krakowie. 51-letni Robert nie zdążył uciec

Okoliczności towarzyszące ostatnim chwilom 51-latka są wyjątkowo poruszające. W dniu tragedii Robert przyszedł na Rynek po godzinie 15 i skierował się w stronę sklepu Zara, w pobliżu którego pracował jego kolega Adam. Zamierzał jedynie zapytać o godzinę zakończenia zmiany, by pomóc znajomemu przy składaniu wózka handlowego.

Mia to być kolejny drobny gest życzliwości. Dokładnie taki, jakie przez lata regularnie wyświadczał pracującym w Krakowie handlarzom.

W tym samym momencie w okolicy zjawił się uzbrojony zamachowiec, który przystanął obok sklepu i zaczął strzelać. Podczas gdy Adam zdołał wbiec do budynku i się ukryć, Robert został na zewnątrz i dosięgły go kule napastnika.

„Robert nie zdążył...” – wspominała Stanisława Gzyl w rozmowie z „Super Expressem”.

Służby natychmiast rozpoczęły dramatyczną walkę o uratowanie postrzelonego 51-latka. Po przeprowadzonej na miejscu reanimacji śmigłowiec zabrał rannego mężczyznę do szpitala, jednak mimo ogromnych starań lekarzy pacjent zmarł.

Kim był Robert? Trudna przeszłość ofiary zamachu w Krakowie

Życiorys Roberta dowodzi, że mężczyzna przeszedł w przeszłości wiele ciężkich chwil. Przed przeprowadzką do Krakowa spędził pewien czas we Włoszech. Miał też za sobą groźny wypadek i poważne obrażenia wymagające trepanacji czaszki.

Sam niechętnie wracał w rozmowach do swoich dawnych przeżyć. Znajomi handlarze szanowali to i nie dopytywali o trudną przeszłość.

Z dostępnych informacji wynika, że 51-latek od dawna nie miał relacji ze swoimi krewnymi.Dzielił mieszkanie ze znajomymi, natomiast większość dni spędzał na Rynku w Krakowie wśród lokalnych kupców.

W tym środowisku czuł się akceptowany oraz potrzebny. Chętnie wypakowywał asortyment, przestawiał ciężkie wózki, dostarczał ciepłe posiłki i zastępował właścicieli na stoiskach podczas ich nieobecności.

Handlarze traktowali jego codzienną obecność jako coś całkowicie oczywistego, ponieważ widywali się z nim od lat. Dziś z trudem przyjmują do wiadomości fakt, że ich pomocnik już nigdy nie przejdzie pomiędzy rynkowymi kramami.

Krakowscy kupcy szukają rodziny Roberta na Śląsku. Chodzi o pogrzeb

Tragiczna śmierć mężczyzny ujawniła jeszcze jedną trudną kwestię. Według ustaleń „Super Expressu”, zmarły od dłuższego czasu nie utrzymywał żadnych relacji z krewnymi, dlatego znajomi z krakowskiego Rynku zaczęli szukać jego bliskich na Śląsku.

Sprzedawcy pragną wyprawić swojemu przyjacielowi godny pochówek. Zanim to jednak nastąpi, trzeba dopełnić niezbędnych procedur pozwalających na odebranie zwłok.

Osoby, które przez przeszło dwa dziesięciolecia korzystały z jego codziennej życzliwości, chcą zadbać o to, aby po swojej tragicznej śmierci mężczyzna nie pozostał zupełnie sam.

Dla krakowskich kupców Robert nigdy nie stanie się tylko jedną z sześciu śmiertelnych ofiar tego ataku. Zapamiętają go przede wszystkim jako dobrego kolegę z sąsiedztwa, zawsze gotowego do pomocy w każdej błahej sprawie.