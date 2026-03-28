Zadymienie na terenie zamkniętej kopalni w Sosnowcu. Ogień w dawnym zakładzie „Kazimierz-Juliusz”

Interwencja strażaków w dawnej kopalni Kazimierz-Juliusz w Sosnowcu

Jak przekazał nam Czytelnik, na terenie byłej Kopalni Węgla Kamiennego „Kazimierz-Juliusz” doszło do pożaru. Do akcji zadysponowano wozy straży pożarnej. Nadesłane zdjęcia pokazują działania ratowników i zadymienie. Na tę chwilę nie odnotowano doniesień o osobach poszkodowanych w wyniku zdarzenia w tym sosnowieckim, nieaktywnym już obiekcie. Zakład, położony w Zagłębiu Dąbrowskim, odgrywał przez dekady kluczową rolę w sektorze wydobywczym regionu. Przedsiębiorstwo utworzono w wyniku fuzji dwóch historycznych kopalni: „Kazimierz” i „Juliusz”. Działało ono już w XIX stuleciu, gdy eksploatacja węgla stanowiła filar lokalnej ekonomii. W kolejnych latach zakład przechodził modernizacje, by w czasach PRL stać się jednym z prężnie działających państwowych gigantów górniczych.

Koniec wydobycia w KWK Kazimierz-Juliusz. Zamknięcie kopalni w 2015 roku

Zakład „Kazimierz-Juliusz” funkcjonował jako jedna z ostatnich działających kopalni na terenie Zagłębia Dąbrowskiego. Decyzja o zaprzestaniu eksploatacji, która ostatecznie nastąpiła w 2015 roku, zapadła w cieniu sprzeciwu pracowników i organizacji związkowych. Współcześnie pojawiają się koncepcje na nowe wykorzystanie industrialnej infrastruktury, chociaż części zabudowań nie udało się ocalić przed zniszczeniem. Dla lokalnej społeczności pozostaje to jednak obszar o ogromnym znaczeniu sentymentalnym, będący świadectwem pracy wielu pokoleń i dziedzictwa regionu. Historia kopalni „Kazimierz-Juliusz” to klasyczny obraz losów wielu zakładów ze Śląska i Zagłębia.

