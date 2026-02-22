Zaczął wyzywać policjantów z samochodu. Finał kontroli w Bytomiu zaskoczył wszystkich [WIDEO]

Agresywne zachowanie pasażera ściągnęło kłopoty

Do zdarzenia doszło kilka dni temu w dzielnicy Szombierki. Funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach legitymowali przechodniów, gdy obok przejeżdżał samochód osobowy. Siedzący w pojeździe pasażer zaczął wykrzykiwać w stronę mundurowych wulgaryzmy, co natychmiast spotkało się z reakcją stróżów prawa. Samochód został zatrzymany do kontroli drogowej.

"- Mężczyzna, który swoim zachowaniem wywołał reakcję mundurowych... okazał się osobą poszukiwaną przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej w związku z uchylaniem się od odbycia kary dwóch lat pozbawienia wolności za popełnione oszustwa. Od kierującego pojazdem 30-latka wyczuwalna była woń alkoholu" - relacjonują katowiccy policjanci.

Badanie alkomatem potwierdziło przypuszczenia funkcjonariuszy. 30-latek siedzący za kierownicą miał w organizmie ponad promil alkoholu. Zarówno kierowca, jak i jego krzykliwy pasażer, zakończyli podróż w policyjnym areszcie.

Więzienie i zarzuty karne

Sprawą zajmie się teraz wymiar sprawiedliwości. Zgodnie z kodeksem karnym, za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości 30-latkowi grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności. Z kolei pasażer, który sprowokował interwencję, został już przewieziony do zakładu karnego. Decyzją sądu spędzi tam najbliższe dwa lata za wcześniejsze oszustwa.

Służby przy okazji tego incydentu przypominają o zgubnym wpływie alkoholu na organizm kierowcy. Substancja ta drastycznie obniża koncentrację, wydłuża czas reakcji i zaburza zdolność do prawidłowej oceny sytuacji na drodze.

"- Nigdy nie wsiadaj za kierownicę po alkoholu! Pijany kierowca to ogromne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Kierowco, bądź rozsądny!" - dodają funkcjonariusze.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie