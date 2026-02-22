Zaczął wyzywać policjantów z samochodu. Finał kontroli w Bytomiu zaskoczył wszystkich [WIDEO]

2026-02-22 8:06

Kontrola w bytomskich Szombierkach zakończyła się podwójnym zatrzymaniem. Uwagę funkcjonariuszy zwrócił pasażer samochodu osobowego, który postanowił obrzucić ich wulgaryzmami. Szybko okazało się, że agresja słowna to najmniejszy problem podróżujących mężczyzn. Agresor był poszukiwany listem gończym, a jego kolega prowadził auto na "podwójnym gazie". Zobacz nagranie.

Autor: mat. policji/ Materiały prasowe

Agresywne zachowanie pasażera ściągnęło kłopoty

Do zdarzenia doszło kilka dni temu w dzielnicy Szombierki. Funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach legitymowali przechodniów, gdy obok przejeżdżał samochód osobowy. Siedzący w pojeździe pasażer zaczął wykrzykiwać w stronę mundurowych wulgaryzmy, co natychmiast spotkało się z reakcją stróżów prawa. Samochód został zatrzymany do kontroli drogowej.

"- Mężczyzna, który swoim zachowaniem wywołał reakcję mundurowych... okazał się osobą poszukiwaną przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej w związku z uchylaniem się od odbycia kary dwóch lat pozbawienia wolności za popełnione oszustwa. Od kierującego pojazdem 30-latka wyczuwalna była woń alkoholu" - relacjonują katowiccy policjanci.

Badanie alkomatem potwierdziło przypuszczenia funkcjonariuszy. 30-latek siedzący za kierownicą miał w organizmie ponad promil alkoholu. Zarówno kierowca, jak i jego krzykliwy pasażer, zakończyli podróż w policyjnym areszcie.

Więzienie i zarzuty karne

Sprawą zajmie się teraz wymiar sprawiedliwości. Zgodnie z kodeksem karnym, za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości 30-latkowi grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności. Z kolei pasażer, który sprowokował interwencję, został już przewieziony do zakładu karnego. Decyzją sądu spędzi tam najbliższe dwa lata za wcześniejsze oszustwa.

Służby przy okazji tego incydentu przypominają o zgubnym wpływie alkoholu na organizm kierowcy. Substancja ta drastycznie obniża koncentrację, wydłuża czas reakcji i zaburza zdolność do prawidłowej oceny sytuacji na drodze.

"- Nigdy nie wsiadaj za kierownicę po alkoholu! Pijany kierowca to ogromne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Kierowco, bądź rozsądny!" - dodają funkcjonariusze.

