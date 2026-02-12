Tu w woj. śląskim bezrobocie jest najwyższe. Jedno miejsce wyraźnie odstaje od reszty regionu

GUS podał nowe dane o bezrobociu w województwie śląskim

Dane pochodzą z komunikatu Urzędu Statystycznego w Katowicach dotyczącego sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w grudniu 2025 roku. Według raportu, na koniec grudnia w urzędach pracy w regionie zarejestrowanych było 77,1 tys. osób bezrobotnych. To wyraźnie więcej niż rok wcześniej – wzrost wyniósł aż 23,3 procent. W porównaniu z listopadem 2025 roku liczba bezrobotnych również się zwiększyła, choć już w mniejszym stopniu, bo o 1,6 procent.

W raporcie zwrócono także uwagę na strukturę bezrobocia. Kobiety stanowiły 50,4 procent wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych. To mniej niż rok wcześniej, gdy ich udział wynosił 52,2 procent.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie śląskim na koniec grudnia 2025 roku wyniosła 4,4 procent. Co ważne, była ona wyższa niż przed rokiem o 0,8 punktu procentowego, ale w porównaniu do poprzedniego miesiąca pozostała bez zmian. Dla porównania, średnia stopa bezrobocia w kraju wynosiła w tym samym czasie 5,7 procent.

Najwyższe bezrobocie w Bytomiu. Katowice wciąż na drugim biegunie

Jednym z najbardziej zauważalnych elementów raportu jest duże zróżnicowanie sytuacji na rynku pracy w poszczególnych powiatach. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w Bytomiu – wyniosła ona 10,3 procent. Co więcej, rok wcześniej było to 8,0 procent, co oznacza znaczący wzrost w skali roku.

Z kolei najniższą stopę bezrobocia w województwie śląskim zanotowano w Katowicach. W grudniu 2025 roku wyniosła ona 1,5 procent. Rok wcześniej było to 1,0 procent, więc również tutaj widać wzrost, choć nadal sytuacja wygląda zdecydowanie lepiej niż w innych częściach regionu.

Raport wskazuje też, że w skali roku stopa bezrobocia wzrosła we wszystkich powiatach województwa. Największy wzrost odnotowano właśnie w Bytomiu – aż o 2,3 punktu procentowego.

Ofert pracy mniej, a konkurencja większa

Raport pokazuje także dane dotyczące ofert pracy. W grudniu 2025 roku do urzędów pracy w województwie śląskim wpłynęło 2,2 tys. ofert pracy. To aż o 12,2 procent mniej niż w listopadzie 2025 roku. Wśród ofert znalazły się m.in. 72 propozycje dotyczące stażu oraz 77 ofert przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na koniec grudnia zanotowano 3,7 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. W tym 2,2 tys. (58,7 procent) było niewykorzystanych dłużej niż 30 dni.

W raporcie wskazano również, że na jedną ofertę pracy przypadało aż 21 bezrobotnych. Dla porównania, miesiąc wcześniej było to 16 osób na jedno ogłoszenie.

Firmy zapowiadają zwolnienia. Podano konkretne liczby

W komunikacie znalazły się również informacje dotyczące zapowiadanych zwolnień. Z danych urzędów pracy wynika, że na koniec grudnia 2025 roku 36 zakładów pracy zadeklarowało zamiar zwolnienia 5107 pracowników w najbliższym czasie. Dla porównania, przed rokiem liczby te wynosiły również 36 zakładów, ale zwolnienia miały dotyczyć 3296 pracowników.

