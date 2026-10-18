Tragedia w Rybniku. Jednoślad zahaczył o krawężnik

Dramatyczne zdarzenie miało miejsce 17 października. Tuż przed godziną 15:00 rybniccy funkcjonariusze odebrali alarmujące zgłoszenie o wypadku. W zdarzeniu uczestniczył młody motocyklista oraz jego pasażerka, a sytuacja od początku wyglądała na bardzo poważną.

Pierwsze ustalenia mundurowych wskazują, że 19-latek prowadzący jednoślad prawdopodobnie zlekceważył warunki na drodze i jechał zbyt szybko. Zbliżając się do zakrętu, chłopak nie opanował pojazdu i z impetem uderzył w krawężnik, po czym motocykl runął na ziemię.

Obecnie śledczy analizują dodatkowe okoliczności. Ważnym elementem dochodzenia jest sprawdzenie hipotezy, czy maszyna po przewróceniu się mogła uderzyć w pobliskie ogrodzenie.

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Gdy tylko służby dotarły na miejsce, ruszyła walka o życie poszkodowanych. Ratownicy medyczni natychmiast zajęli się pasażerką, próbując za wszelką cenę przywrócić jej funkcje życiowe. Niestety, rany okazały się zbyt rozległe i 37-letnia kobieta zmarła jeszcze na miejscu wypadku.

Kierowca jednośladu również ucierpiał w sposób drastyczny. 19-latek z bardzo ciężkimi obrażeniami został pilnie przewieziony do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku, gdzie znajduje się pod fachową opieką.

Młodszy aspirant Grzegorz Trzaskalik z rybnickiej policji poinformował o narodowości ofiar. Okazało się, że zarówno kierowca, jak i pasażerka pochodzili z Ukrainy. Funkcjonariusz zaznaczył również, że nastolatek prowadzący motocykl miał ważne prawo jazdy.

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Śledztwo pod nadzorem prokuratury w sprawie wypadku na ulicy Karłowicza

Na miejscu przez długi czas operowały policyjne patrole. Czynności prowadzone pod okiem prokuratora mają na celu odtworzenie dokładnego przebiegu zdarzenia. Kluczowe jest potwierdzenie, czy motocykl faktycznie wpadł na ogrodzenie po zderzeniu z krawężnikiem, co mogło przyczynić się do tragicznego finału.

Kierowcy poruszający się w okolicy wypadku musieli uzbroić się w cierpliwość. Ulica Karłowicza przez pewien czas była całkowicie wyłączona z ruchu, co spowodowało lokalne utrudnienia, niezbędne jednak do prawidłowego zabezpieczenia śladów.

Funkcjonariusze wciąż pracują nad pełnym rozwikłaniem zagadki tej tragicznej soboty, która kosztowała życie 37-letnią kobietę.