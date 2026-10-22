Tragedia w podziemiach Galerii Katowickiej. Mercedes stoczył się na autobus

Do dramatycznego zdarzenia doszło w środę, 21 października, w Katowicach. Około godz. 10 do oficera dyżurnego Komendy Miejskiej Policji wpłynęło zgłoszenie dotyczące zdarzenia drogowego w rejonie podziemi Galerii Katowickiej.

Dostawczy Mercedes znajdował się na podjeździe prowadzącym z parkingu w kierunku ul. Mikołowskiej. W pewnym momencie pojazd zaczął się staczać i uderzył w autobus komunikacji miejskiej stojący za nim.

– Przy wyjeździe z parkingu w kierunku ulicy Mikołowskiej samochód dostawczy marki Mercedes w pewnym momencie osunął się na stojący za nim autobus komunikacji miejskiej –przekazuje podkomisarz Dominik Michalik, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.

Kierowca Mercedesa nagle zasłabł? 45-latek nie żyje

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Pomocy medycznej pilnie potrzebował 45-letni kierowca dostawczego Mercedesa. Według wstępnych ustaleń mężczyzna najprawdopodobniej zasłabł.

Ratownicy podjęli działania, by uratować jego życie. Niestety, mimo prowadzonej akcji ratunkowej nie udało się go ocalić.

– Mimo natychmiast prowadzonych czynności ratunkowych życia mężczyzny nie udało się uratować – przekazał rzecznik katowickiej policji.

Zdarzenie mogło wyglądać groźnie również z perspektywy pasażerów autobusu, w który uderzył dostawczak. Na szczęście wśród osób podróżujących komunikacją miejską nikt nie odniósł obrażeń.

Jak wynika z informacji Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, pasażerowie opuścili autobus jeszcze przed przybyciem jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Działania służb na miejscu zdarzenia zakończyły się o godz. 15.03.

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Policja wyjaśnia okoliczności tragedii

Co dokładnie wydarzyło się na podjeździe podziemnego parkingu i dlaczego Mercedes zaczął się staczać? To ustalają obecnie służby.

Jedną z rozważanych przyczyn jest nagłe zasłabnięcie 45-letniego kierowcy. Okoliczności zdarzenia będą przedmiotem dalszych czynności.