Tajemnicza śmierć Łukasza Litewki. Śledczy ujawniają nieznane fakty na temat wypadku posła

Zmarły polityk dorastał w Zagórzu, na terenie największego blokowiska w Sosnowcu. Choć internet bywa bezlitosny dla tego miasta i produkuje mnóstwo prześmiewczych obrazków, Łukasz Litewka zawsze z dumą mówił o swoich korzeniach. Popularne żarty o konieczności posiadania paszportu traktował jako motywację do poprawy reputacji swojej małej ojczyzny. Wychowywał się w prostej rodzinie, gdzie matka handlowała na targu, a ojciec pracował jako górnik. Wspólnie z bratem dorastał w duchu tradycyjnych wartości, pod dachem, który dzielili również z dziadkami. Sam wielokrotnie opowiadał, że w jego domu niedzielny obiad i regularne wizyty w kościele stanowiły świętość. Rodzice pilnowali dyscypliny i wprowadzali dość surowe zasady, jednak dbali o to, by synom nigdy nie zabrakło uczucia oraz wzajemnego szacunku.

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Łukasz Litewka jako czarny koń Lewicy. W wyborach do Sejmu startował z psami na plakatach

Polityczna kariera samorządowca rozpoczęła się w 2014 roku, gdy uzyskał mandat radnego w Sosnowcu. Przez dłuższy czas działał lokalnie bez większego rozgłosu, chociaż sumiennie realizował powierzone mu obowiązki i cieszył się zaufaniem lokalnej społeczności. Przełom nastąpił jesienią 2023 roku podczas walki o miejsce w parlamencie. Nowa Lewica umieściła go dopiero na osiemnastej, zamykającej pozycji w jego okręgu wyborczym. Wielu obserwatorów sceny politycznej nie dawało młodemu kandydatowi większych szans na odniesienie sukcesu. Ku ogromnemu zaskoczeniu komentatorów, polityk zdeklasował absolutnie wszystkich konkurentów, pokonując nawet samego lidera ugrupowania, Włodzimierza Czarzastego. Młody działacz zebrał przeszło 40 tysięcy krzyżyków, podczas gdy weteran lewicy otrzymał zaledwie 22 tysiące. Ostatecznie obaj zasiedli w ławach poselskich przy Wiejskiej.

Sonda Czy wierzysz w rzetelne śledztwo w sprawie śmierci Łukasz Litewki? Tak Nie Trudno powiedzieć

Ogromne poparcie wynikało bezpośrednio z jego nieszablonowego myślenia oraz niezwykłej autentyczności. Zamiast marnować pieniądze na klasyczne materiały agitacyjne czy organizację tradycyjnych wieców, postawił na realne działania dla czworonogów. Głośno domagał się likwidacji transportu konnego na trasie do Morskiego Oka. Z kolei jego billboardy wyborcze prezentowały fotografie psów z lokalnego przytuliska, którym towarzyszył krótki apel o adopcję, imię zwierzaka i numer kontaktowy. Kampania przyniosła podwójne korzyści, ponieważ wielu mieszkańców ostatecznie przygarnęło promowane psy do swoich domów. Dodatkowym czynnikiem napędzającym rozpoznawalność była wzmożona uwaga portali plotkarskich, które zachwycały się urodą parlamentarzysty i tytułowały go najbardziej atrakcyjnym uczestnikiem wyścigu do Sejmu. Te nieco płytkie publikacje nie zdołały na szczęście przyćmić fundamentu jego działalności: polityk z Sosnowca naprawdę skutecznie realizował szlachetne inicjatywy.

Uzyskanie mandatu poselskiego nie przerwało jego zaangażowania w sprawy społeczne. Rozwijał swoje inicjatywy w internecie, gromadząc rzesze wiernych obserwatorów, których liczba błyskawicznie urosła do kilkuset tysięcy. Działacz regularnie inicjował zbiórki pieniędzy dla najuboższych rodzin, wspierał schroniska, a także osobiście kontaktował się ze zwykłymi obywatelami, odpisując na ich wiadomości. Mimo rosnącego statusu gwiazdy, zupełnie nie uderzyła mu do głowy woda sodowa. Utworzył specjalną fundację „Team Litewka”, która zrzeszyła potężną społeczność pomagającą chorym maluchom, ludziom dotkniętym przez los i skrzywdzonym czworonogom. Tuż przed śmiercią mocno wspierał Dorotę Rabczewską w głośnej krucjacie wymierzonej przeciwko patologicznym przytuliskom dla zwierząt. Uczestniczył również w potężnej inicjatywie dobroczynnej zorganizowanej przez popularnego twórcę internetowego, znanego pod pseudonimem Łatwogang. Niestety, ten prężny rozwój przerwały dramatyczne informacje.

Tragiczny wypadek Łukasza Litewki. Poseł jechał na rowerze i został potrącony

Z akt prokuratorskich dowiadujemy się, że 23 kwietnia 2026 roku polityk wyjechał na trening rowerowy. Jechał wzdłuż ulicy Kazimierzowskiej na terenie Dąbrowy Górniczej, gdy gwałtownie wjechało w niego auto osobowe. Trasa ta przebiega przez kompleksy leśne, z dala od zabudowań mieszkalnych. Choć lokalna społeczność uznaje ją za umiarkowanie bezpieczną, wcześniej nie odnotowywano tam plagi śmiertelnych wypadków. Niestety, samego momentu uderzenia nikt postronny nie widział. Po chwili na miejscu zaczęli zatrzymywać się przypadkowi zmotoryzowani, którym ukazał się makabryczny obraz. Zmasakrowane ciało znanego parlamentarzysty spoczywało na skraju jezdni tuż obok zdewastowanego jednośladu. Obok stał spanikowany sprawca trzymający telefon, który jednak nie powiadomił dyspozytora medycznego o zdarzeniu. Tłumaczył później, że potężny stres uniemożliwił mu wybranie odpowiednich cyfr na klawiaturze, przez co karetkę wezwali inni kierowcy. Zgromadzeni ludzie przyznali, że mężczyzna wyglądał na potwornie przerażonego perspektywą odebrania komuś życia, co po części tłumaczy jego rzekomo podejrzane reakcje komentowane przez internautów. System zarejestrował powiadomienie o 13:17, jednak organy ścigania początkowo nie wiedziały, ile dokładnie minut upłynęło od momentu zderzenia. Odpowiedź przyniosła analiza aktywności komórkowej zmarłego działacza. Okazało się, że od 13:07 do 13:14 wymieniał on uwagi ze swoim kolegą. Rozmówca zeznał, że konwersacja urwała się niezwykle niespodziewanie, a z głośnika przestał dobiegać jakikolwiek dźwięk.

To oznaczało, że minęła zaledwie krótka chwila. Taki obrót spraw uwiarygadniał tłumaczenia sprawcy, który pod wpływem ogromnego szoku zwyczajnie nie zdążył dojść do siebie.

Policjanci odtwarzający przebieg tego dramatu udowodnili, że kierujący pojazdem poruszał się od strony Dąbrowy Górniczej po tym, jak o 13:00 wyszedł z pracy. Mężczyzna był trzeźwy, a skrupulatna analiza próbek wykluczyła obecność jakichkolwiek narkotyków. „Toksykologia została przeprowadzona bardzo kompleksowo na okoliczność leków, substancji odurzających i innych, które mogły być w organizmie mężczyzny. Takowe nie zostały stwierdzone” – przekazał dziennikarzom „Gazety Wyborczej” Bartosz Kilian z sosnowieckiej Prokuratury Okręgowej.

W trakcie dochodzenia mundurowi musieli również wziąć pod lupę zachowanie ofiary na drodze. Kluczowe okazało się ustalenie, czy korzystanie ze smartfona uniemożliwiało posłowi pewny chwyt kierownicy oraz czy poruszał się zgodnie z wszelkimi przepisami ruchu drogowego. Odpowiedzi na te kwestie miały uciąć mnożące się w przestrzeni wirtualnej plotki. Po weryfikacji nagrań z okolicznych kamer stało się jasne, że Łukasz Litewka używał zestawu słuchawkowego, zachowując pełną kontrolę nad rowerem. Parlamentarzysta nie popełnił żadnego błędu, jechał właściwym pasem i utrzymywał bezpieczny dystans. Śledczy stwierdzili jednoznacznie, że do tragedii doprowadził wyłącznie gwałtowny manewr zjechania z toru jazdy wykonany przez prowadzącego auto.

Podejrzany o zabicie Łukasza Litewki ciągle plątał się w zeznaniach. Doda wyznaczyła nagrodę

Zatrzymany 57-latek z Sosnowca teoretycznie przyznał się do zarzucanych mu czynów i nie zamierzał uciekać przed wymiarem sprawiedliwości. Problem polegał na tym, że mężczyzna wielokrotnie zmieniał narrację i ewidentnie próbował zminimalizować swoją odpowiedzialność. Na przemian twierdził, że zemdlał, był rozproszony lub całkowicie zapomniał sam moment zderzenia. Te liczne niespójności błyskawicznie stały się punktem wyjścia do powstawania teorii o zamachu na życie niewygodnego parlamentarzysty, który głośno krytykował wady systemu i zagrażał potężnym interesom. Zwolenniczką wersji o morderstwie na zlecenie stała się Dorota Rabczewska, blisko związana ze zmarłym poprzez wspólne inicjatywy. „Ktoś zabił człowieka, który dla innych oddawał całego siebie” – napisała Doda, domagając się sprawiedliwości. Artystka publicznie zaoferowała pieniądze w zamian za ujawnienie nazwiska sprawcy, ściągając na siebie ogromną krytykę prawników oskarżających ją o podżeganie do samosądu.

Osoby nadzorujące śledztwo studzą jednak emocje, zaznaczając, iż zebrany dotąd materiał dowodowy absolutnie nie pozwala zakwalifikować tej tragedii jako zaplanowanego morderstwa. Organy państwowe konsekwentnie traktują sprawę jako wypadek drogowy. „Bardzo proszę więc o zaniechanie jakichkolwiek prób identyfikacji tego mężczyzny, nawiązywania z nim kontaktu, dokonywania samosądu lub osądzania na własną rękę. Zwracam się nawet do samej pani Doroty Rabczewskiej: niech pozwoli nam działać i nie podejmuje żadnych inicjatyw na własną rękę” – przekazał publicznie prokurator Bartosz Kilian, starając się powstrzymać narastającą histerię.

Śledczy nie ukrywają jednak, że mętne i sprzeczne tłumaczenia 57-letniego Sosnowiczanina budzą uzasadniony sceptycyzm. Według dziennikarskich przecieków takie manipulowanie faktami stanowi wyłącznie przemyślaną strategię procesową mającą uchronić go przed surowym wyrokiem. Oskarżonemu postawiono zarzut nieumyślnego doprowadzenia do zgonu, za co kodeks karny przewiduje maksymalnie osiem lat pozbawienia wolności. „Wyjaśnienia, które ten pan złożył, budzą nasze wątpliwości” – zadeklarował Bartosz Kilian. Mając to na uwadze, śledczy wnioskowali o izolację podejrzanego. Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej zaakceptował ten środek zapobiegawczy, jednak równocześnie pozwolił na wpłatę 40 tysięcy złotych kaucji. Rodzina sprawcy błyskawicznie zgromadziła wyznaczoną sumę, dzięki czemu kierowca odpowiada z wolnej stopy.

Ekspertyzy medyczne potwierdziły, że w momencie zdarzenia oskarżony cieszył się ogólnie dobrym zdrowiem. Biegli nie zdiagnozowali żadnych ukrytych schorzeń tłumaczących rzekome omdlenie za kierownicą, chociaż obiektywne udowodnienie jednorazowej utraty świadomości po czasie jest zadaniem karkołomnym dla prokuratury. Technicy sprawdzili również billingi sprawcy, wykluczając używanie przez niego smartfona podczas potrącenia parlamentarzysty. Brak nowych dowodów sprawił, że służby nie zdecydowały się na zaostrzenie kwalifikacji czynu. Biegli z zakresu mechaniki prześwietlili też auto 57-latka. Okazało się, że zarówno hamulce, jak i system kierowniczy funkcjonowały bez najmniejszego zarzutu przed tragicznym uderzeniem.

Bez szans na ratunek. Obrażenia Łukasza Litewki okazały się śmiertelne, Włodzimierz Czarzasty zabrał głos

Pomimo podjętych działań ratunkowych, polityk odszedł dokładnie o godzinie 14:25. Raport z autopsji wykazał potężne urazy, w większości obejmujące dolne partie ciała, a bezpośrednią przyczyną zgonu okazał się wstrząs krwotoczny spowodowany przerwaniem ważnych naczyń krwionośnych. „To niewyobrażalna tragedia. Trudno zebrać myśli. Dobrać słowa” – wyznał poruszony Włodzimierz Czarzasty, lider Nowej Lewicy. „Życie pisze okrutne scenariusze, na które nikt nie jest przygotowany” – przekazał „Gazecie Wyborczej” Wojciech Nitwinko, samorządowiec z Sosnowca i dobry znajomy zmarłego. Do internetowych pożegnań dołączył również włodarz miasta Arkadiusz Chęciński. „Nie jestem w stanie w to uwierzyć. Odszedł od nas Łukasz Litewka, poseł, były sosnowiecki radny, a dla wielu przede wszystkim społecznik, który niósł pomoc potrzebującym. Serdeczne kondolencje dla bliskich i rodziny. Łączę się w bólu” – czytamy we wpisie prezydenta.

Podobnych wyrazów żalu pojawiły się tysiące, od znanych postaci show-biznesu, decydentów, jak i zwykłych obywateli. Odszedł nie tylko członek parlamentu, ale głównie wspaniały człowiek o ogromnym sercu, mający w swoim dorobku dziesiątki zbiórek charytatywnych. Zawsze gotowy do wyciągnięcia pomocnej dłoni, w pełni sił. Jego nagłe odejście w tak brutalny sposób dobitnie pokazało społeczeństwu, jak ulotne bywa nasze istnienie, zostawiając po sobie wielką pustkę.

Ceremonia żałobna 36-latka ściągnęła ogromne tłumy, pragnące odprowadzić go w ostatnią drogę. W uroczystości wzięły udział rzesze rodaków, czołowi przedstawiciele państwa, a ponadto wręczono państwowe medale nadane pośmiertnie przez prezydenta Karola Nawrockiego. Państwowe honory i wzniosła atmosfera nie ukoją bólu bliskich i nie zastąpią wyroku skazującego dla sprawcy. Jednak tego jednego popołudnia zmarły działacz dokonał niemożliwego – zniwelował ostre podziały w społeczeństwie, łącząc przy swoim grobie osoby o zupełnie skrajnych sympatiach politycznych.

Fatum po tragicznej dacie niestety nadal trwało w postaci gorszących awantur. Śmierć aktywisty stała się zapłonem potężnego konfliktu o prawo do zarządzania jego fundacją „Team Litewka” oraz decydowania o zgromadzonym majątku. Późną wiosną 2026 roku krewni parlamentarzysty wystosowali oficjalne oświadczenie ujawniające patową sytuację z członkami zarządu. Rodzina odcięła się od kontrowersyjnych decyzji stowarzyszenia, prosząc o poszanowanie intencji założyciela. Piękne ideały nie zdołały powstrzymać gorzkiej walki o wpływy. Kolejnym wstrząsem dla fanów posła był niespodziewany pożar jego nagrobka. Kłęby czarnego dymu natychmiast wygenerowały fale internetowych doniesień o celowym zbezczeszczeniu miejsca pochówku. Służby gaśnicze błyskawicznie zdementowały rewelacje detektywów z sieci, tłumacząc, że płomienie pojawiły się przypadkowo z powodu gęstego ustawienia zniczy tuż obok wyschniętych wieńców pogrzebowych.

Protesty po śmierci Łukasza Litewki. Śledczy analizują nowe dokumenty

W momencie publikacji naszego tekstu czynności prokuratorskie dotyczące zdarzenia drogowego wciąż pozostawały w toku. Według naszych nieoficjalnych źródeł specjaliści potrzebują jeszcze około ośmiu tygodni na przygotowanie całościowych ekspertyz. Fachowcy uwzględnią w nich ostateczne wnioski z prosektorium po badaniach ciała parlamentarzysty. „Mamy jeszcze zaplanowane poboczne działania w tej sprawie” – oświadczył w mediach prokurator Bartosz Kilian. Zakładając brak niespodziewanych przełomów w aktach, finalne akty oskarżenia powinny trafić do sądu na początku jesieni. Tymczasem 18 czerwca 2026 roku w stolicy Polski zaplanowano ogromny wiec sceptyków, krytykujących brak przejrzystości organów ścigania. „Chcemy zawalczyć o prawdę” – przekonują inicjatorzy buntu. Domagają się oni stuprocentowej transparentności prac mundurowych oraz specjalnego nadzoru ze strony państwowych władz nad całym procesem.

Zagadek związanych z dramatem posła nie brakuje. Czy kiedykolwiek opinia publiczna usłyszy absolutnie pełną prawdę?

Wszystko wyjaśni się z czasem. Prace śledczych wciąż trwają.