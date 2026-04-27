Śledczy z Dąbrowy Górniczej chcą aresztu dla sprawcy wypadku. Złożą zażalenie

Prokuratura w Dąbrowie Górniczej stanowczo sprzeciwia się postanowieniu wymiaru sprawiedliwości i planuje interwencję w kwestii środka zapobiegawczego dla 57-letniego mężczyzny. Kierowca jest podejrzany o doprowadzenie do tragedii na drodze, w wyniku której śmierć poniósł znany parlamentarzysta.

W minioną sobotę dąbrowski Sąd Rejonowy orzekł wobec sprawcy trzymiesięczny areszt tymczasowy, pozostawiając mu jednak furtkę w postaci poręczenia. Wpłacenie 40 tysięcy złotych kaucji majątkowej pozwoliłoby 57-latkowi na natychmiastowe opuszczenie celi. Wówczas obowiązywałby go jedynie dozór policyjny oraz zakaz wyjazdu poza granice państwa.

Na takie warunki nie przystają organy ścigania. Rzecznik sosnowieckiej Prokuratury Okręgowej, prok. Bartosz Kilian, zapowiedział formalne zaskarżenie tej decyzji w zakresie warunkowego zwolnienia. Śledczy argumentują, że wyłącznie ciągła i bezwzględna izolacja podejrzanego zagwarantuje prawidłowy przebieg całego postępowania.

Wniosek odwoławczy w tej sprawie ma trafić na biurko sędziego Sądu Okręgowego w Sosnowcu najpewniej jeszcze w poniedziałek, 27 kwietnia.

Tragiczna śmierć posła Łukasza Litewki. Tłumaczenia kierowcy są niespójne

Do dramatycznego w skutkach zderzenia doszło w czwartek, 23 kwietnia. Z ustaleń policji wynika, że kierujący mitsubishi colt zjechał nagle na przeciwległy pas jezdni, uderzając bezpośrednio w poruszającego się na rowerze polityka. Mimo szybko podjętej akcji reanimacyjnej życia parlamentarzysty nie udało się uratować. 57-latek został ujęty przez służby i od razu usłyszał zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym.

Sprawca w trakcie przesłuchania potwierdził swoją winę, jednak prokuratorzy mają spore wątpliwości co do jego relacji z samego momentu tragedii. Kierowca zasłania się nagłą utratą przytomności oraz częściowym zanikiem pamięci, co śledczy na obecnym etapie oceniają jako informacje całkowicie pozbawione spójności.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za stosowaniem bezwzględnego aresztu jest poważna obawa przed mataczeniem w śledztwie oraz widmo wymierzenia niezwykle surowej kary pozbawienia wolności za ten czyn.

Łukasz Litewka zyskał ogólnopolską rozpoznawalność dzięki swoim głośnym inicjatywom społecznym. Poprzez autorską fundację TeamLitewka aktywnie angażował się w niesienie pomocy najmłodszym, pokrzywdzonym zwierzętom oraz osobom znajdującym się w głębokich kryzysach życiowych.

Państwowy pogrzeb Łukasza Litewki w Sosnowcu

Ostatnie pożegnanie tragicznie zmarłego posła zaplanowano na nadchodzącą środę, 29 kwietnia. O godzinie 13:30 w kościele św. Joachima w sosnowieckiej dzielnicy Zagórze odprawiona zostanie uroczysta msza święta, której będzie przewodniczył biskup diecezji sosnowieckiej Artur Ważny. Ta część żałobnej ceremonii przyjmie oficjalny charakter państwowy.

Dalszy etap pogrzebu przeniesie się na cmentarz zlokalizowany przy ulicy Zuzanny w Sosnowcu. Złożenie ciała zmarłego do grobu odbędzie się już w formie ściśle prywatnej. W tym ostatnim momencie uczestniczyć będą wyłącznie najbliżsi członkowie rodziny, przyjaciele i najbardziej zaufani współpracownicy parlamentarzysty.