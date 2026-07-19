Gwałtowne burze nie odpuszczają! Najgorzej w trzech województwach [19.07.2026]

Gwałtowne burze w Polsce. Najwięcej interwencji na Śląsku

Państwowa Straż Pożarna przekazała informacje o skali zniszczeń spowodowanych przez niedzielne nawałnice. Wynika z nich, że do godziny 17.30 strażacy wyjeżdżali w Polskę ponad 820 razy, aby usuwać skutki załamania pogody. Żywioł najbardziej uderzył w województwo śląskie, gdzie służby odnotowały aż 254 zgłoszenia. Sporo pracy czekało ratowników także w województwie lubelskim, z którego wpłynęło 216 wezwań, oraz w Małopolsce, gdzie odnotowano 200 takich przypadków.

Przedstawiciele straży pożarnej zwracają się z gorącym apelem do Polaków o śledzenie komunikatów meteorologicznych oraz unikanie ryzykownych zachowań podczas burz. Ostatnie wydarzenia pokazały, jak szybko sytuacja pogodowa może się pogorszyć i stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia.

W nocy przelotne opady deszczu zwłaszcza we wschodniej połowie kraju, tam też miejscami burze z porywami wiatru do 70-80 km/h. Najintensywniejsze opady na północnym wschodzie: lokalnie o silnym lub ulewnym natężeniu, z sumą do 40-50 mm. Na pozostałym obszarze opady słabsze.… pic.twitter.com/OZBPeqZ8Xp— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) July 19, 2026

Alerty IMGW i ostrzeżenia przed silnym wiatrem

Zagrożenie ze strony żywiołu nie mija, ponieważ synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikowali kolejne komunikaty. Alerty pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia obejmują aż 12 województw, w tym opolskie, podkarpackie, śląskie, małopolskie, lubelskie, a także obszary w centralnej i zachodniej Polsce. Najpoważniejsza sytuacja spodziewana jest na Lubelszczyźnie, gdzie ogłoszono najwyższy, trzeci stopień ostrzeżenia w związku z przewidywanymi ulewami, wichurami i gradobiciem.

Mieszkańcy regionów objętych drugim stopniem zagrożenia, do których należą między innymi województwa małopolskie i śląskie, muszą przygotować się na porywy wiatru mogące osiągać prędkość nawet 100 km/h oraz opady rzędu 20-35 mm. W tych miejscach istnieje wysokie ryzyko uszkodzeń linii energetycznych i podtopień.

Komunikaty ostrzegawcze rozesłało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, kierując alerty do mieszkańców wybranych powiatów w województwach: dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim, świętokrzyskim, opolskim, podkarpackim, śląskim, małopolskim i lubelskim. Przewiduje się, że gwałtowne zjawiska atmosferyczne mogą występować w poszczególnych regionach od niedzielnego wieczoru aż do godzin porannych w poniedziałek.

Uwaga! Dziś (19.07) burze z gradem i silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr – przekazało RCB.