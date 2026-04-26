Rodzina zmarłego Łukasza Litewki z ważną prośbą. Zbliża się pogrzeb polityka i społecznika

Apel bliskich przed pogrzebem Łukasza Litewki

Rodzina zmarłego prosi uczestników ceremonii, by zrezygnowali z kupowania tradycyjnych wiązanek czy kwiatów. Zamiast tego zachęcają do uczczenia pamięci zmarłego konkretnym wsparciem na rzecz osób w potrzebie, co wpisuje się w życiową postawę polityka. Nie wyznaczono jednego, odgórnego celu charytatywnego. Każdy może pomóc dowolnej osobie, wesprzeć zbiórkę lub przekazać datki wybranej organizacji.

"Wiemy, że wielu z Was chciałoby pożegnać Łukasza w środę. Prosimy, aby zamiast kwiatów, wiązanek wykonać dowolny gest dobroci. On na pewno wolałby, abyście kontynuowali jego misję i po prostu nieśli dobro. Zróbcie zakupy potrzebującym, wpłaćcie na zbiórkę walczącym o życie, wspomóżcie najbliższe schronisko, organizację pomocową. Będziemy wdzięczni za uszanowanie tej woli" - napisała rodzina w sieci.

Uroczystości pogrzebowe Łukasza Litewki

Ostatnie pożegnanie społecznika zaplanowano na środę, 29 kwietnia. Msza żałobna rozpocznie się o godzinie 13:30 w sosnowieckim kościele św. Joachima w dzielnicy Zagórze. Liturgii przewodniczyć ma miejscowy ordynariusz, biskup Artur Ważny.

Trumna z ciałem Łukasza Litewki spocznie na cmentarzu zlokalizowanym przy ulicy Zuzanny. Sama ceremonia pochówku pozostanie jednak prywatna. Zgromadzi ona jedynie wąskie grono krewnych, bliskich znajomych oraz współpracowników zmarłego.

