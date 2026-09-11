Protest maszynistów spowodował utrudnienia na Śląsku. Pasażerowie muszą uzbroić się w cierpliwość

Spowolnione pociągi na Śląsku. Znak baczność na torach

Jak przekazał rzecznik Kolei Śląskich, Bartłomiej Wnuk, w piątek rano pasażerowie pociągów przeżywali istny koszmar, ponieważ na torach doszło do wyjątkowej sytuacji. Blisko 30 procent składów wypuszczonych przed godziną 6 rano zwalniało w pobliżu przejazdów drogowych. Maszyniści używali również charakterystycznego sygnału oznaczającego „baczność”, co negatywnie wpłynęło na rozkłady jazdy.

Kaskadowo powiększające się spóźnienia sprawiają, że klienci kolei zdezorientowani oczekują na stacjach bez najmniejszego pojęcia, jak długo przyjdzie im tam zostać.

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Brak połączeń Kolei Śląskich. Pasażerowie z Tychów odczuli to najmocniej

Od rana w bardzo trudnej sytuacji znaleźli się odbywający podróż na Śląsku. Kłopoty z odwoływanymi składami dotknęły głównie podróżnych jadących trasami z Tychów do Rybnika i Orzesza Jaśkowic. Jako oficjalną przyczynę wskazywano na rzekome problemy techniczne infrastruktury kolejowej.

Tak naprawdę utrudnienia są wynikiem działań PKP PLK na fragmencie między Orzeszem Jaśkowice a Leszczynami. Prace te zamiast w czwartek, przeciągnięto na piątek. Przedstawiciele zarządcy infrastruktury deklarują otwarcie szlaku około godziny 9 rano i w Kolejach Śląskich trwa właśnie oczekiwanie na spełnienie tej obietnicy.

Do momentu przywrócenia ruchu funkcjonuje tam, wprowadzona już na początku września, specjalna autobusowa komunikacja zastępcza.

Śląsk w opóźnieniach. Cały region odczuwa protest maszynistów

Problemy generowane przez protestujących pracowników kolei nie omijają właściwie żadnego rejonu województwa. Na trasach dojazdowych pociągi notują ogromne opóźnienia Z Częstochowy do Chorzowa Batorego podróż wydłużyła się o blisko godzinę.

Koleje Śląskie jeszcze przed 7 rano podjęły decyzję o odwołaniu aż 9 z zaplanowanych połączeń. Aż 16 składów zanotowało poważne obsuwy czasowe. Przewoźnik zapewnia jednak, że te trudności absolutnie od niego nie zależą.

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Protest po tragicznych zdarzeniach. Maszyniści pokazują, że zwalniają

Pracownicy polskiej kolei protestują do południa. Inicjatywa Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych polega na tym, by zwalniać prędkość na przejazdach do zaledwie 20 km/h. To powoduje, że skutki tych działań będą widoczne na niemal każdej linii kolejowej w całej Polsce.

To wszystko dzieje się na skutek tragicznego zdarzenia ze środy. W Sokolnikach Suchych zginęła kobieta, gdy skład pasażerski, którym podróżowała, zderzył się na przejeździe z pojazdem ciężarowym.

Czy dobrze znasz slang kolejowy? Pytanie 1 z 10 "Badyle" to określenie: krzaków rosnących wzdłuż torów kolejowych pantografów na lokomotywach szlabanów na przejazdach kolejowych Następne pytanie

Honorowanie biletów w trakcie protestu maszynistów

Na skutek piątkowego strajku wprowadzono wzajemne honorowanie biletów w celu usprawnienia podróży pasażerom. Klienci Kolei Śląskich mogą skorzystać z usług Kolei Małopolskich, a także z pociągów PKP Intercity (z wyłączeniem EIP) oraz Polregio. Ich bilety pozwalają również na przejazdy komunikacją miejską Transport GZM i tą, z której korzysta się w Rybniku.