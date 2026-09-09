Policyjny pościg za hulajnogą! 14-latek złamał wszelkie zasady

14-latek uciekał przed policją na hulajnodze. Mogła jechać aż 55 km/h

Pościg za nastolatkiem na rozpędzonej hulajnodze! Do zdarzenia doszło w sobotę, 5 września, około godz. 17.15 w Gliwicach. Policjanci zauważyli na ul. Tarnogórskiej nastolatka jadącego hulajnogą elektryczną po chodniku. W pobliżu skrzyżowania 14-latek zjechał na jezdnię i zatrzymał się przed światłami na środkowym pasie.

Funkcjonariusze podjechali do niego i polecili mu zejść z hulajnogi oraz przejść na chodnik. Chłopak nie posłuchał. Gwałtownie ruszył w stronę ul. Piwnej.

Policjanci włączyli w radiowozie sygnały świetlne i dźwiękowe, a potem ruszyli za nim. Według policji 14-latek podczas ucieczki kilka razy zmieniał kierunek, jeździł na przemian chodnikiem i jezdnią, nie stosował się do sygnalizacji świetlnej i oznakowania. Nie reagował też na kolejne wezwania do zatrzymania. Po kilku minutach policjanci zakończyli pościg.

Nastolatkiem zajmą się Sąd Rejonowy w Gliwicach i sąd rodzinny

Na miejsce wezwano rodziców nastolatka. Badanie wykazało, że chłopak był trzeźwy. Policjanci sprawdzili również hulajnogę. Miała uszkodzone tylne koło, a wskazania prędkościomierza pokazywały, że mogła rozpędzić się nawet do 55 km/h. Tymczasem dopuszczalna prędkość hulajnogi elektrycznej wynosi 20 km/h.

Policja ustaliła też, że 14-latek nie miał wymaganych uprawnień do kierowania takim pojazdem. Osoby w wieku od 13 do 18 lat muszą mieć kartę rowerową albo odpowiednie prawo jazdy.

Nastolatek został przekazany rodzicom. Dokumenty dotyczące jego zachowania trafią do Sądu Rejonowego w Gliwicach. O tym, jakie środki zostaną zastosowane wobec 14-latka, zdecyduje sąd rodzinny.

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Nie zatrzymał się do kontroli. 14-latek uciekał hulajnogą elektryczną przed Policją. ❌Ku przestrodze 👇https://t.co/6CT25krByF@PolskaPolicja pic.twitter.com/44XVV2ot6p— Policja Śląska 🇵🇱 (@PolicjaSlaska) September 9, 2026

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