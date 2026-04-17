Pogoda na weekend w Katowicach 17-19 kwietnia. Ponad 18 stopni na termometrach

Pogoda w Katowicach: 17-19 kwietnia

Nadchodzący weekend w Katowicach, od 17 do 19 kwietnia, przyniesie wyraźne ocieplenie. Choć początek nie będzie jeszcze bardzo ciepły, to z każdym kolejnym dniem temperatura będzie systematycznie rosła. Mieszkańcy mogą liczyć na sporo słońca, szczególnie w sobotę, która zapowiada się jako najbardziej pogodny dzień. Finał weekendu, mimo najwyższej temperatury, może jednak przynieść przelotne opady deszczu.

Weekend rozpocznie się w Katowicach dość przyjemną, wiosenną aurą. W ciągu dnia termometry wskażą maksymalnie około 16 stopni Celsjusza, co stworzy dobre warunki do spędzania czasu na zewnątrz. Nocą temperatura spadnie do około 9°C. Na niebie pojawi się niewielkie zachmurzenie, a prognozy wskazują na możliwość wystąpienia bardzo słabych, przelotnych opadów deszczu. Wiatr będzie odczuwalny, jego średnia prędkość wyniesie około 3 m/s.

Sobota, 18 kwietnia: więcej słońca i bez deszczu

W sobotę pogoda w Katowicach ulegnie dalszej poprawie. To będzie najbardziej słoneczny i bezdeszczowy dzień weekendu, idealny na dłuższą aktywność. Temperatura w dzień będzie podobna do piątkowej i osiągnie prawie 17°C, ale dzięki mniejszemu zachmurzeniu odczucie ciepła może być większe. Noc z soboty na niedzielę będzie jednak znacznie chłodniejsza – słupki rtęci spadną do około 7 stopni, co oznacza, że będzie to najzimniejsza noc tego weekendu. Wiatr wyraźnie osłabnie, wiejąc z prędkością poniżej 2 m/s.

Niedziela, 19 kwietnia: najcieplej, ale z opadami

Niedziela przyniesie mieszkańcom Katowic kulminację ocieplenia. W najcieplejszym momencie dnia termometry mogą pokazać nawet ponad 18 stopni Celsjusza, co sprawi, że będzie to najcieplejszy dzień weekendu. Noc z niedzieli na poniedziałek również będzie cieplejsza niż poprzednia, z temperaturą na poziomie około 8°C. Niestety, wraz z wyższą temperaturą przyjdzie też zmiana aury. Zachmurzenie wzrośnie do umiarkowanego i pojawią się opady deszczu. Wiatr utrzyma się na podobnym, słabym poziomie co w sobotę, wiejąc z prędkością około 2 m/s.

Weekend w Katowicach. Jak spędzić czas?

Pogoda w ten weekend będzie sprzyjać aktywnościom na świeżym powietrzu, szczególnie w jego środkowej części. Sobota, z dużą ilością słońca i bez deszczu, zapowiada się idealnie na dłuższy spacer po mieście, wizytę w parku czy wycieczkę rowerową po okolicy. Warto wykorzystać ten dzień w pełni. Niedziela, choć najcieplejsza, może przynieść przelotne opady, co warto uwzględnić w planach. Może to być dobra okazja na krótsze wyjście lub zaplanowanie aktywności, które w razie niepogody będzie można łatwo przenieść w zadaszone miejsce.

Dane pogodowe: OpenWeather