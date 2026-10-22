Biedronka zmienia szyld na 7BIEK. Nowy sklep już działa na Śląsku

Biedronka testuje nowy pomysł na zakupy. W Siewierzu, w województwie śląskim, ruszył pilotażowy sklep oznaczony szyldem 7BIEK. Placówka wcześniej funkcjonowała jako standardowy sklep popularnej sieci, jednak teraz klienci mogą zauważyć wyraźne zmiany.

Nowe logo pojawiło się na elewacji budynku, przy kasach i wewnątrz sklepu. Zmieniono również identyfikację wizualną gazetek promocyjnych. Co istotne, materiały reklamowe prezentują ofertę inną niż ta, którą klienci znają z pozostałych placówek Biedronki.

Nowy szyld to niejedyna nowość. Zmienił się także układ przestrzeni handlowej. Na półkach ma znajdować się mniej produktów niż wcześniej, a towary są eksponowane w mniej zagęszczony sposób. Klienci zwracają również uwagę na ograniczoną liczbę promocji. Nie oznacza to jednak, że sklep całkowicie odchodzi od dotychczasowej oferty sieci.

Konrad Nafalski, starszy menedżer ds. komunikacji korporacyjnej Biedronki, wyjaśnił w wypowiedzi dla serwisu Będzin Nasze Miasto, że firma sprawdza nową koncepcję funkcjonowania placówki.

– 7BIEK to projekt pilotażowy, w ramach którego testujemy nową koncepcję i układ sklepu – przekazał przedstawiciel sieci.

Zapewnił również, że klienci nadal mogą kupować produkty znane z Biedronki, a ceny regularne pozostają na dotychczasowym poziomie. Według niego pierwsze opinie na temat nowej aranżacji są pozytywne.

Czy 7BIEK zastąpi Biedronkę w innych miastach?

Na razie nie ma potwierdzenia, że nowy format pojawi się w kolejnych lokalizacjach. Przyszłość projektu będzie zależała od wyników pilotażu i opinii klientów.

Przygotowania do wprowadzenia nowej marki rozpoczęły się już kilka miesięcy wcześniej. 5 maja 2026 roku Jeronimo Martins Polska zgłosiło znak słowno-graficzny 7Biek do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Zgłoszenie opublikowano 22 września.

Warto zwrócić uwagę również na samą nazwę. BIEK nie jest zupełnie nowym określeniem w działalności Biedronki. Już w październiku 2021 roku sieć uruchomiła usługę ekspresowych zakupów internetowych pod tą nazwą, realizowaną we współpracy z Glovo.

Nie oznacza to jednak, że nowy sklep stacjonarny jest bezpośrednio powiązany operacyjnie z usługą zakupów online. Firma nie ogłosiła takiego związku.

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Cyfra 7 w nazwie wywołuje pytania. Czy sklep będzie czynny przez siedem dni w tygodniu?

Nazwa 7BIEK może budzić skojarzenia z zakupami przez siedem dni w tygodniu. Nie ma jednak potwierdzenia, że taki jest cel nowego oznaczenia.

Według opublikowanych informacji placówka w Siewierzu działa od poniedziałku do soboty w godzinach 6:00–23:00. Sam szyld nie oznacza więc, że sklep jest otwarty również w niedziele.

Na ten moment 7BIEK pozostaje eksperymentem prowadzonym w jednej lokalizacji. Dopiero wyniki testów pokażą, czy nowa koncepcja spodoba się klientom i zostanie wykorzystana w innych sklepach sieci.